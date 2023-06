In Trentino nasce una nuova rete: i Dolomiti walking hotel

Il punto di forza dei Dolomiti Walking Hotel è sicuramente il rapporto diretto con gli ospiti che vengono accompagnati dagli stessi albergatori nei percorsi prescelti. I migliori testimonial del territorio sono infatti le persone che lo vivono e che possono trasmettere valori, bellezze paesaggistiche, storie e leggende; per questo ogni albergatore dà il suo apporto personale, tramite consigli preziosi e predispone percorsi e gite personalizzate anche con guide locali, comunicando la passione per i propri luoghi grazie ad un’immersione totale ed autentica nella natura trentina.

Il progetto creato dalla rete di alberghi trentini è patrocinato dalla Fondazione Unesco e premiato dalla Provincia Autonoma di Trento, ed ha come denominatore comune la grande tradizione di accoglienza che si snoda in un’esperienza decennale ed a volte famigliare, trovando allineamento nella passione per il proprio territorio, un vero scrigno di naturalità e bellezza autentica.

Oggi più che mai l’esigenza prioritaria è quella di immersione nella natura, camminare è quindi diventata un’esigenza interiore, oltre che uno sport salutare, perché allerta tutti i nostri sensi e ripaga i nostri bisogni profondi: ascoltare il silenzio del paesaggio, dormire sotto le stelle, raccogliere le erbe spontanee, bagnarci nei torrenti, significa viaggiare “a bassa velocità”, abbracciare un altro modo di vivere e ristorarci interiormente.

Insomma, la mission dei Dolomiti Walking Hotel è quella di organizzare una vacanza che possa essere un’esperienza di vita intensa e rigenerante, riscoprire l’abbraccio della natura con competenza e sicurezza, rispettando quel vivere quieto che possono offrire certi paesaggi. Nella rete di alberghi trentini ci sono l’Hotel Catinaccio di Vigo di Fassa, il Savoia palace Hotel di Madonna di Campiglio, l’Hotel Monzoni di Pozza di Fassa, il Pineta Nature Resort in Val di Non, il Cavallino Bianco in Val di Non, l’Hotel Ortles in Val di Sole, l’Hotel Al Foss Alp Resort di Vermiglio, l’Hotel Laurino Moena, l’Hotel Lupo Bianco Canazei, infine Al Piccolo Hotel sempre in Val di Fassa.

Tratto comune dei Dolomiti Walking Hotel è il fatto di essere “ Boutique hotel”, piccoli alberghi raffinati a quattro stelle che fanno dell’accoglienza e della conoscenza del territorio di cui sono appassionati, la loro mission.