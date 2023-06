In Turchia 5 morti per esplosione in fabbrica di missili

1' di lettura

Cinque persone sono morte oggi in seguito a una esplosione in una fabbrica della Machinery and chemical industry corporation (Mke) di razzi e munizioni del ministero della Difesa turco e dell’Interno nel distretto Elmadag di Ankara: lo ha reso noto il ministero della Difesa turco, come riporta Hurriyet. “Un’esplosione ha avuto luogo in uno stabilimento di proprietà della Mke che produce razzi e munizioni, nella provincia di Ankara. Cinque nostri lavoratori sono rimasti uccisi. È in corso un’indagine”, si legge in un comunicato del ministero.

Reazione chimica la causa

Sarebbe stata una ’’reazione chimica’’ a provocare l’esplosione. Lo ha detto il governatore di Ankara Vasip Shahin. “Verso le 8 e 45 (ora turca, le 7 e 45 in Italia, ndr), si è verificata un’esplosione a seguito di una reazione chimica. Sfortunatamente, cinque dei nostri lavoratori sono morti.

Parlando con i giornalisti Sahin ha spiegato che “i pubblici ministeri stanno attualmente indagando. Sia le autopsie che gli altri accertamenti tecnici avvengono sotto la loro supervisione. Li condivideremo con voi non appena avremo informazioni più chiare”. Nel frattempo, il ministero della Difesa turco ha reso noto in un comunicato che dopo l’esplosione è scoppiato un incendio.