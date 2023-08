Superluna blu: l’evento astronomico più raro dell’anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Come previsto, la super luna piena sorta nella notte tra il 30 e il 31 agosto - più grande e più luminosa del solito, data la sua vicinanza alla Terra: solo 222.043 miglia (357.344 chilometri) o giù di lì - ha sorpreso e deliziato gli osservatori delle stelle di tutto il mondo. Il fenomeno è definito dagli esperti “Luna blu”, con riferimento alla frequenza con cui si verifica (Luna piena due volte in un mese), e non è legato al colore effettivo del pianeta satellite della Terra. L'origine del termine è legata alla lingua inglese, dove l'espressione “once in a blue moon” (“una volta ogni Luna blu”) indica un evento raro e insolito.

Se ve la siete persa, l’attesa sarà lunga: la prossima superluna blu non apparirà prima del 2037. Ma un’altra superluna “normale” è all’orizzonte alla fine di settembre, l’ultima dell’anno.