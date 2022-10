In Umbria per Frantoi Aperti

Ritorna in Umbria la storica manifestazione (siamo alla 25° edizione) dedicata all'olio extra vergine d'oliva. Ovvero Frantoi Aperti che dal 29 ottobre al 27 novembre 2022 celebrerà per cinque fine settimana, l'arrivo del nuovo olio extravergine di oliva nel periodo della raccolta e frangitura delle olive, proponendo esperienze in frantoio, tra gli olivi, all'aria aperta e nelle piazze dei borghi medievali e delle città d'arte, legate al mondo dell'olio e.v.o. di qualità. Novità di questa edizione saranno gli appuntamenti in E-Bike tra gli ulivi che, grazie alla partnership con YouMobility Bike, marketplace della mobilità sostenibile ed alla collaborazione con FIAB Umbria e FIAB Foligno, porteranno gli appassionati delle due ruote, lungo i sentieri che percorrono i Colli delle cinque zone Dop Umbria, tra cui la Fascia Olivata Assisi – Spoleto, con soste e degustazioni nei frantoi in lavorazione. Da non perdere poi ogni domenica di Frantoi Aperti l'appuntamento con il “Brunch Tour con musica in luoghi speciali dell'Umbria”. l pranzi saranno un'occasione per scoprire luoghi unici dell'Umbria minore spesso non accessibili, degustare i prodotti del territorio in abbinamento all'olio extravergine di oliva appena franto, accompagnati da momenti musicali.Altre esperienze proposte in natura saranno: #CHIAVEUMBRA | IN NATURA e “Musica tra gli Olivi - Suoni degli ulivi secolari”, fruibili fruibili grazie a passeggiate guidate a piedi, che collegheranno gli oliveti ai borghi ed alle città d'arte ad alta vocazione olivicola

