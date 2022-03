In un’Europa più unita, la condivisione dei rischi sui debiti pubblici è possibile

I 90 miliardi di € di prestiti SURE sono stati garantiti da tutti i Paesi dell'UE per 25 miliardi in maniera volontaria e proporzionale al PIL, ed erogati solo ad alcuni Paesi che hanno avuto oggettiva necessità per via dell'impatto sproporzionato che la pandemia ed i lockdowns hanno avuto sui mercati del lavoro domestici. Questa struttura asimmetrica, tale per cui alcuni Paesi hanno garantito prestiti di cui la loro economia non ha beneficiato direttamente, ha reso il programma SURE de facto il primo della storia dell'UE a rischi realmente condivisi.



Successivamente, a dispetto di quanto si riteneva impossibile qualche anno fa, l'approvazione del Recovery Fund ha poi implicato l'istituzione di un veicolo ad hoc (il Dispositivo per la ripresa e la resilienza), autorizzato ad emettere debito a rischi condivisi per oltre 600 miliardi di €, per quanto con obiettivi limitati e per una durata temporale al 2026. In questi giorni peraltro si parla insistentemente in ambienti istituzionali di un possibile “nuovo” programma di emissione di debito a rischi condivisi tramite un veicolo speciale che si preoccupi di finanziare progetti relativi alla difesa comune ed all'indipendenza energetica.



In parallelo occorre considerare che la mutata situazione di finanza pubblica dei Paesi Europei nel corso degli ultimi anni ci avvicina inevitabilmente ad una profonda revisione della disciplina di bilancio europea. Il periodo che è seguito alla crisi finanziaria internazionale ha visto un progressivo allontanamento dei livelli medi di debito/PIL dell'area Euro dalla soglia del 60%; infatti, nel decennio 2010-2019 il rapporto in questione ha oscillato intorno all'80%.



Nel 2020 la crisi pandemica ha impresso una nuova spinta verso l'alto, verso un livello medio del 90%. Le proposte dell'ESM di innalzare le soglie di debito ammissibili al 100% (vedi Figura 1), di eliminare l'utilizzo controverso di una misura instabile ed inosservabile come l'output gap e di istituire una semplice regola di controllo dei livelli di spesa corrente sono tutti segnali di un'apertura a modifiche innovative del quadro normativo che si stanno distanziando progressivamente dall'algebra del Six Pack e del Fiscal Compact.

