In Ungheria lungo le sponde del Lago Balaton

Dall’escursione nelle cantine alle passeggiate nella natura fino al benessere delle sue acque termali, il Lago Balaton, in Ungheria nel cuore dell’Europa Centrale, si prepara ad accompagnare i viaggiatori alla scoperta dei suoi paesaggi pittoreschi, ideali per muovere i primi passi nella stagione autunnale. Le sue colline, come Badacsonoy, Gulács, Csobánc o Hegyesd, sono la cornice ideale per un’escursione autunnale e ammirare il suo foliage. I colori, i profumi e la vista sul lago ricompensano la passeggiata per arrivare in cima. Dall’Italia ci sono voli diretti dalle principali città italiane per Budapest. Da lì in meno di due ore di treno si giunge nell’area.

