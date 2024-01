In vacanza con il proprio alter ego

Nonostante l’incertezza regni ancora sovrana a causa del protrarsi delle crisi, dell’aumento del costo della vita e delle preoccupazioni legate ai cambiamenti climatici, nel 2024 i viaggi avranno un ruolo centrale nella vita di molte persone. Se negli anni scorsi la vacanza era vista come un modo per “evadere” dalla routine quotidiana, una ricerca condotta da Booking.com su un campione di oltre 27mila viaggiatori di 33 diversi Paesi rivela come nei prossimi mesi il “viaggiare” sarà considerato un’espressione del proprio essere e un’occasione per vivere più intensamente e pienamente. Più di tre quarti (il 78%) degli italiani intervistati, in proposito, affermano di sentirsi più vitali che mai durante le vacanza e oltre la metà (il 65%) si sente “protagonista” durante i propri viaggi perché ha l’opportunità di diventare il personaggio principale della propria vita. Nel 2024, molti inventeranno un proprio alter ego durante la vacanza provando ad incarnare una versione 2.0 di sé, facendo di tutto per re-immaginarsi in una veste migliore e per reinventarsi sfruttando l’anonimato che il viaggiare offre. Molte persone che hanno creato alias e avatar virtuali di sé stessi, infine, daranno vita alle proprie fantasie digitali in destinazioni del mondo reale.

