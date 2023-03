In Val Badia la montagna è laboratorio di sostenibilità

Ma nel nuovo paradigma non ci sono solo chiusure: «L’accoglienza, l’ospitalità, è la chiave del benessere umano – prosegue Costa –. Per questo dobbiamo far restare più a lungo le persone, offrendo esperienze a contatto con le comunità locali, per rompere quella bolla di incomunicabilità che troppo spesso separa chi vive stabilmente qui da chi vi passa le vacanze. Diventerà un turismo di più alta qualità, che come tale attirerà i giovani a voler lavorare nell’ospitalità, perché sarà un lavoro di qualità. E gli effetti di questo circolo virtuoso saranno percepiti anche dagli ospiti, con un ritorno alla fine anche economico per gli imprenditori».

La giacca Giulan di Anita Vittur

I badioti custodiscono da millenni le loro montagne, ma 40 anni di velocissimo sviluppo turistico non ne hanno fermato lo spopolamento. Proprio il nuovo paradigma del turismo, però, potrebbe fermarlo: «Sarebbe opportuno distribuire gli arrivi nelle valli e nei paesi che ne hanno di meno, favorendo la scoperta di nuovi territori», nota Costa. È un percorso, un cammino, non solo metaforico. Proseguendo sul tru, Anneliese spiega come oggi siano soprattutto le nuove generazioni a voler tutelare la loro montagna e la loro cultura. Esistono gruppi pop e rapper che cantano in ladino, giovani agricoltori che coltivano la terra in modo rispettoso, creativi che scelgono di restare e valorizzare ciò che la montagna offre: possono essere abiti tradizionali rivisitati in senso casual chic, collaborando con artigiane locali, come fa Anita Vittur, che li cuce nel suo atelier a pochi passi dall’hotel dei genitori, a San Cassiano, o le lampade fatte di resine naturali e foglie raccolte d’autunno nei boschi e poi sminuzzate da Jasmin Castagnaro a Bressanone, nella vicina Valle Isarco.

Le lampade Laab di Miyuca

Le ha chiamate Laab, “foglia” in ladino, e stanno conquistando hotel e ristoranti attenti all’ambiente, non solo fra le vette. Ancora, il lavoro appassionato di Andrea Irsara, proprietario e chef dell’hotel di famiglia Gran Ander di Badia, che nella sua stua propone una cucina gourmet con chicche gastronomiche dei produttori locali, come il burro della vicina Marisa e la carne di bovino sprinzen, razza della zona sopravvissuta solo grazie alla passione di alcuni allevatori. Un’alternativa al menù di mare in alta quota proposto da quei rifugi che Michil Costa preferisce definire «mense di lusso», e che pongono interrogativi sulla convivenza di due inevitabili necessità: quella dello sviluppo e quella della tutela, di un territorio che dal 2009 è anche Patrimonio dell’umanità. Il tur è costellato di sfide. Nell’800 l’autore di guide Karl Baedeker suggeriva l’esperienza di «sich (etwas) erwandern», ottenere camminando, perché un piede dopo l’altro ci si arricchisce sempre. E si vede meglio la meta.