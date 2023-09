In Val d'Aosta per ammirare la “pezzata rossa”

In Valle d'Aosta désarpa è il termine in patois che rappresenta il ritorno delle mandrie dagli alpeggi a valle, un avvenimento molto sentito dalla popolazione locale. La transumanza dei bovini è un giorno di festa che si celebra a fine estate in varie località, tra cui Valtournenche, nella valle del Cervino, e Cogne, nella zona del Gran Paradiso, con programmi che prevedono musica, danze e la possibilità di assaggiare le eccellenze dell'enogastronomia locale. Dopo una lunga estate vissuta negli alpeggi di alta montagna, ai piedi delle cime più alte d’Europa, le mucche fanno ritorno alle loro stalle di fondo valle. In Valtournenche, a Breuil-Cervinia, la vera e incontrastata protagonista è lei, la mucca, che per tornare a valle viene spazzolata con cura e addobbata con ornamenti multicolori. Una vera e propria sfilata in passerella accompagnata dal suono dei campanacci per la star dell'occasione, la mucca valdostana pezzata rossa. Alla sfilata, che da Valtournenche raggiunge la frazione di Maen, partecipano, oltre agli agricoltori, le guide alpine, i maestri di sci, gli alpini, le varie associazioni locali ed alcuni residenti in costumi tradizionali. Il tutto contornato da piccoli punti di ristoro posizionati lungo la statale, musica e folclore. A Cogne, ad esempio, la demonticazione (il rientro dagli alpeggi) permette di ammirare le bovine che sfilano per le vie del paese adornate a festa, la Reina di cornes (regina delle corna) apre il corteo con il caratteristico “bosquet” rosso, seguita dalla Reina di lacé (regina del latte, la bovina più produttiva) decorata con un “bosquet” bianco. La Fiera di Cogne è la rievocazione dell'antica fiera del bestiame accompagnata da un mercato di prodotti tipici e artigianali. Durante un weekend è possibile degustare, a pranzo e a cena, i menu tematici “Les Saveurs du Blé et de l'Alpage” ideati per l'occasione dai ristoranti di Cogne aderenti all'iniziativa.

1/6 3/6 Menu