In Val D'Ays in ciaspole al lago Blu

Un luogo in cui a regnare è il silenzio che avvolge la selvaggia bellezza di paesaggi forti e carichi di energia. Il percorso che porta alla falde dl Giacciaio Verra sul lago Blu in Val D'Ayas è di incomparabile bellezza, in particolare quando la stagione invernale si tinge di bianco. Il Grande Ghiacciaio di Verra (Grand glacier de Verraz in francese) si trova sul versante sud del massiccio del Monte Rosa, nell’alta Val d’Ayas, in territorio valdostano.

Contornato in alto dalle vette del Breithorn, della Roccia Nera, del Polluce e del Castore, dal ghiacciaio si forma il torrente Evançon, che solca la Val d’Ayas. Sui bordi del ghiacciaio sono situati i rifugi alpini Mezzalama e Guide d’Ayas. Sopra il ghiacciaio è collocato il bivacco Rossi e Volante. Il percorso, adatto a camminatori esperti, attraversa una fitta pineta, interrotta soltanto dagli ampi prati innevati del pian di Verra