In Val di Fassa con le maschere e le tradizioni ladine

L'appuntamento clou per il Carnevale, la domenica che precede il Martedì Grasso, è nella piazza di Campitello, dove si svolge una delle feste più coinvolgenti della valle con i figuranti che indossano le “faceres”, le maschere finemente intagliate nel legno da artisti locali, e coinvolgono in sketch e scherzi gli spettatori presenti. Come da tradizione, la parata è aperta dal “Grop de la Mescrès de Cianacei e Gries” (Gruppo delle maschere di Canazei e Gries) che si esibirà rievocando i personaggi di Lachè, Bufon e Marascons nei loro costumi decorati al ritmo di musica folk. A Vigo di Fassa, uno dei Borghi più belli d'Italia, e nelle sue frazioni va invece in scena fino al 21 febbraio il Carnevale Fassano con le sue “mascherèdes”, brevi e divertenti esibizioni proprie della tradizione teatrale ladina, e per i turisti è possibile seguire un originale percorso a tappe alla scoperta delle tradizioni fino al classico rituale di chiusura della festa la sera del Martedì Grasso, quando compagnie di giovani danno fuoco ad una pira di ramaglie per “brujèr Carnascèr”, bruciare il Carnevale.

8/11 10/11 Menu