In Val di Fassa per un esperienza in rifugio

La bella stagione dei rifugi abita qui. È questo il titolo dell'iniziativa che dal 24 settembre all'8 ottobre coinvolge sette rifugi di alcune delle località più spettacolari delle Dolomiti di Fassa dove, oltre all'escursione per raggiungerle, si potranno vivere esperienze insolite. I Rifugi Contrin, Fuciade, Stella Alpina Spitz Piaz, Micheluzzi, Sali, Roda di Vael e Antermoia accolgono con laboratori di pittura open air (anche per principianti di pennelli e tavolozza) e fotografia, attività e spettacoli per bambini, story trekking e lezioni di yoga. Da non perdere l’ 1 e il 2 ottobre c'è un intero week end per bambini, mamme e papà al Rifugio Stella Alpina Spiz Piaz che si raggiungi assieme a un accompagnatore di media montagna lungo il “Sentiero delle Leggende”. Ad ogni appuntamento sono abbinate degustazioni di alimenti valligiani e trentini, alla presenza dei produttori, in alcune occasioni, veri e propri cooking show per assaporare prelibatezze sulle terrazze dei rifugi, a pranzo, cena oppure a colazione.

