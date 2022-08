In Val di Fassa tra vette rosa, laghi smeraldo, glamping e rifugi design

Enrosadira. Si scrive tutto attaccato, assomiglia a una filastrocca, invece è il nome del fenomeno geologico-luminoso in virtù del quale le Dolomiti orientali si vestono di rosa all'alba e al tramonto. Questa metamorfosi estetica rappresenta lo spettacolo più romantico ed emozionante che la Val di Fassa ha in serbo per chi sceglie di arrivare quassù, a un'ora e mezzo di automobile da Trento, a godere i suoi boschi, le montagne, i borghi, la cucina. E appunto la sua magnifica luce.

