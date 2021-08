In Val di Sole si va anche di notte per lo show al Rifugio Albasini

La Val di Sole, in particolare le località di Folgarida e Dimaro, si caratterizzano per l'assenza di inquinamento e la pulizia del grande, immenso schermo che si trova sopra le nostre teste. Qui inoltre si è sviluppata negli anni una vera e propria cultura nell'osservazione degli astri. In particolare il Rifugio Albasini posto a quota 1.860 metri pare essere garanzia di avvistamenti indimenticabili: davanti ci sono le Dolomiti del Brenta. Questa è la settimana delle stelle, mentre di giorno ci si allena al fresco praticando cui nordic walking, mountain bike e in valle si prova l'avventura del rafting sul fiume Noce.

