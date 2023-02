In Val Zoldana due piste per il week end sugli sci

Siamo in una della località del più grande comprensorio veneto, lo Ski Civetta, che collega sci ai piedi Alleghe, Selva di Cadore e Zoldo. L'appuntamento per gli amanti dello sci “by night” è sulle piste illuminate di Pecol, Foppe (una nera già teatro di diverse gare della Coppa del Mondo di sci femminile) e Cristelin, che offrono circa 5 km di discese servite da una cabinovia a 12 posti (“Pian del Crep”, che parte dall'abitato di Pecol a 1.400 metri e sale fino a quota 1760) e da una seggiovia serve anche l'attrezzatissimo snowpark di Zoldo Alto, illuminato fino a tarda notte. I giorni dedicati allo sci in notturna sono il giovedì, il venerdì e il sabato e i prezzi dello skipass per adulti va da 20 a 25 euro (con i pluri-giornalieri e gli stagionali Civetta o Dolomiti Super Ski si ha l'accesso gratuito).



