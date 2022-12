In Valle d’Aosta rincari monstre per le funivie: fino al 30% del fatturato

Vuillermoz sottolinea come «la situazione attuale» sia «gestibile ma a patto che si riveli transitoria e di durata abbastanza breve. Ci auguriamo arrivino presto azioni concrete da parte della politica per fronteggiare questo stato di cose. Non vogliamo di certo piangerci addosso, non siamo abituati, ma diciamo che gli aumenti applicati non coprono assolutamente i rincari che sosteniamo. Per fortuna – prosegue il presidente di Pila Spa – arriviamo da una stagione 2021/22 positiva, con un bilancio in utile e dove anche la stagione estiva è andata molto bene, chiusa con un +18%. Ora ci auguriamo un inverno “normale”».

Già, perché se l’inverno rispetterà le attese degli operatori e ci sarà neve in abbondanza, allora non sarà necessario attivare anche gli impianti di innevamento, o comunque potranno essere utilizzati in modo meno intensivo.

«Questa – ricorda Ferruccio Fournier – è un’altra voce che incide sulle bollette delle società. Gli impianti di innevamento hanno la funzione strategica di garantire un avvio certo della stagione, però le variabili sono numerose e vanno dalle temperature al vento fino al sistema di captazione dell’acqua necessaria a produrre la neve».

Da anni il settore ha creato un gruppo di acquisto per l’energia e ora il contratto va a scadenza con la fine dell’anno, «per questo è in corso il bando per la nuova aggiudicazione», spiega Danilo Chatrian, «ma si tratta comunque di contratti indicizzati ai valori di mercato. Le incertezze sul futuro restano, l’unica cosa sicura – ribadisce – è che non possiamo fermarci perché il nostro compito è anche quello di sostenere le comunità locali».