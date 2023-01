In viaggio con il pet: gli indirizzi più friendly nei confronti di cani, gatti & c

Ascolta la versione audio dell'articolo

In viaggio con il proprio pet, durante un soggiorno di piacere o di lavoro. Cresce il numero di alberghi che offre ai proprietari una proposta pensata ad hoc per rendere la permanenza degli animali adeguata alla struttura: con personale pronto a soddisfare le richieste specifiche di cani e gatti, aree attrezzate, anche in stanza, menu personalizzati con piatti dagli ingredienti adeguati, ma sempre freschi. E poi servizi speciali tra toelettature, gadget e mappe della città dove trovare servizi e aree svago. E quando il proprietario è impegnato, maggiordomi o dog-sitter legati alla struttura possono accompagnare l'animale a passeggio nel parco più vicino. Da Londra a Parigi, fino a Milano, ecco alcune strutture che offrono un trattamento personalizzato per i pet.

A Londra, spuntini di benvenuto e menu dedicati

Sono due le destinazioni a Londra, quando si viaggia con un animale. A due passi da Buckingham Palace, The Lanesborough London accoglie gli animali da compagnia con un bigliettino e uno spuntino di benvenuto personalizzato, mentre in camera è allestita una cuccia speciale, ciotole, tappetini, guinzagli, una selezione di acque e giocattoli. A disposizione, poi, il menu “Canine Connoisseur”, che propone piatti come le “Tail Wagging Tostadas”, le “Labrador Lasagne” e i “Poodle Noodles”, ma anche altre ricette con pancetta, bagel beagle, croccantini di carne. I maggiordomi sono invece a disposizione per portare gli animali a passeggio ad Hyde Park, quando lo necessitano.

The Egerton House Hotel, nel cuore di Knightsbridge, punta invece su una proposta food molto accurata. Propone infatti una variante del tradizionale tè delle cinque: il Doggy Afternoon Tea, da gustare nell'elegante cornice della Drawing Room. Agli animali sono serviti il polpettone fatto in casa, i biscotti artigianali e i cupcake alla carota, oltre al “Dogtini”, un martini/consommé di pollo con spiedini di tacchino, da accompagnare con stuzzichini.

La facciata del The Lanesborough London. © Dominic James

Un hotel amante dei gatti, a Parigi

Era diventato ormai una piccola celebrità Fa-Raon, il gatto birmano che viveva all'interno dell'hotel Le Bristol, a Parigi. Dopo undici anni di permanenza tra le sale del Palace parigino, nel 2021 ha lasciato il posto a un gattino della sua cucciolata, Socrate: è lui che ora si aggira negli ambienti dell'albergo, curioso e sornione. L'attenzione di Le Bristol per i pet è alta da tempo: la struttura si vanta di offrire un servizio in camera curato tanto quanto quello riservato ai proprietari. Al loro arrivo, i pet trovano una cuccia artigianale, un tappetino ricamato personalizzato con il loro nome, una ciotola d’argento, acqua Evian refrigerata in bottiglia e speciali biscotti personalizzati con lo stemma di Le Bristol Paris. È disponibile anche un servizio in camera a cinque stelle, con un menu completo di bistecca alla griglia e verdure arrostite.