In vista del Natale Google lancia i suoi consigli per gli acquisti

Nella categoria “Chef” Google informa che i prodotti che vanno per la maggiore sono quelli dedicati alla panificazione (+ 25%) e alla produzione di zucchero filato (+ 42%), ma anche macchine da caffè e robot da cucina.

Non poteva mancare la sezione dedicata allo sport con “The Athlete” con un interesse di ricerca per le attrezzature sportive “aumentato del 116%”. Al suo interno le tipologie di prodotti elencate sono molteplici: si va dagli stivali invernali per la neve agli sportwatch (con bei due prodotti Fitbit, il Versa 2 e 3), ma anche snowboard, monopattini (Segway E12) e i rulli da ciclismo indoor (Wahoo Kickr).

Nella sezione di tecnologia i primi tre posti della classifica sono occupati in ordine dalla scheda grafica da gaming GeForce RTX 3080, l'Apple Watch serie 6 e l'IPhone 12. Per i “Gamer” la regina della sezione è naturalmente la Playstation 5, la più desiderata, seguita dalla Xbox serie X di Microsoft e dalla serie S. Al quarto posto i nuovi Oculus Quest 2, il nuovo visore per la realtà virtuale, da più parti acclamato come game changers per settore VR. Non mancano i giochi con i bestseller Call of Duty Cold War, Fifa 21 e NFL 21.

Per i “decoratori” i trend product sono le decorazioni natalizie con alberi e luci a led, ma anche i funghi da esterno, coperte, stufe elettriche e robot aspirapolvere. Infine, nella sezione “Wellness guru” Google suggerisce prodotti di bellezza e per la cura della persona, tra cui profumi, spazzolini elettrici e il massaggiatore a percussione.