Da lunedì in zona gialla riaprono i musei e le mostre

Con la Lombardia in fascia gialla il Comune di Milano è pronto a riaprire i musei civici e le esposizioni da martedì 27 aprile per tutta la settimana, con obbligo di prenotazione solo il sabato e nei giorni festivi. Riapriranno le porte di Palazzo Reale con le due mostre sospese a causa dell'ultimo lockdown: «Divine e Avanguardie. Le donne nell'arte russa», in programma fino al 12 settembre, e «Prima, donna. Margaret-Bourke White» fino al 29 agosto. Sarà inaugurata l'esposizione «Le signore dell'arte. Storie di donne fra '500 e '600», già allestita, ma non ancora aperta alla chiusura dei musei, visibile fino al 27 luglio. Il Museo del Novecento riaprirà completamente riallestito in due piani (dal 23 luglio fino al 31 marzo 2022 proporrà una retrospettiva su Mario Sironi), si potranno visitare le mostre permanenti dei musei civici: dal Castello Sforzesco (e dal 20 luglio inaugura la grande mostra sulla scultura del Rinascimento “Il corpo e l'anima. Da Donatello a Michelangelo”, coproduzione Castello Sforzesco-Le Louvre), all' Acquario Civico, fino a Casa Museo Boschi Di Stefano. Apriranno il 3 maggio la Biblioteca Braidense, il 4 maggio la Pinacoteca di Brera e l'8 maggio il Planetario. Dal 1° maggio potranno essere visitate le due mostre allestite negli spazi del Mudec|Museo delle Culture, la fotografica dedicata a “Tina Modotti. Donne, Messico e Libertà” (chiuderà il 7 novembre) e il progetto “Robot. The Human Projet” (fino al 1° agosto). Le Gallerie d'Italia di Piazza Scala riapriranno sempre martedì con le mostre prorogate fino al 2 maggio «Tiepolo. Venezia, Milano, l'Europa», fino al 16 maggio «Ma noi ricostruiremo» a cura di Mario Calabresi e fino al 6 giugno la mostra fotografica «Carlo Mari. Io Milano. Aprile 2020. La città vista dai Carabinieri attraverso l'occhio di un fotografo».

Passando al Veneto, con il passaggio in zona gialla, da lunedì 26 aprile, riaprono le porte dei Musei Civici di Venezia : Palazzo Ducale e il Museo Correr accoglieranno i visitatori tutti i giorni della settimana. Da venerdì 30 aprile riapriranno, da venerdì a domenica, anche gli altri musei. Sempre da lunedì aprono i Musei civici di Padova, per prima la Cappella degli Scrovegni con prenotazione è obbligatoria, il biglietto consentirà da martedì l'ingresso anche al Museo Eremitani e a Palazzo Zuckermann.

A Torino con il passaggio in zona gialla il Museo Egizio riapre lunedì 26 aprile con un nuovo progetto espositivo «Nel laboratorio dello studioso», un ciclo di mostre bimestrali per scoprire il dietro le quinte della propria attività di ricerca. Oltre alla sua ricca collezione, il museo espone la mostra temporanea “Archeologia Invisibile” e sarà aperto dal lunedì dalle 9 alle 14 e dal martedì alla domenica dalle 9 alle 18,30. Il 27 aprile riaprono anche i Musei Reali con nuovi allestimenti e visite guidate dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 19. Nella prima settimana di apertura il percorso di visita comprenderà il Palazzo Reale con l'Armeria, la Cappella della Sindone, il primo piano della Galleria Sabauda e i Giardini Reali. Da martedì 4 maggio, il percorso tornerà a comprendere anche il secondo piano della Galleria Sabauda e la sezione Torino del Museo di Antichità. Anche la Direzione regionale Musei Piemonte è pronta ad accogliere il pubblico: a partire da martedì riaprono, secondo giorni e orari diversi, i percorsi museali di Villa della Regina, Castello di Agliè, Castello di Moncalieri, Forte di Gavi, Palazzo Carignano, Castello di Racconigi, Abbazia di Vezzolano e Castello di Serralunga d'Alba.

A Genova Palazzo Ducale il 28 aprile riapre con l'esposizione dedicata a «Michelangelo. Divino artista» prorogata sino all'11 luglio nell’Appartamento del Doge e dai primi giorni di maggio con le mostre: «Edipo. Io contagio» viene riproposta dal 7 al 28 maggio con un nuovo allestimento, «Mischie e Battaglie Analogie iconografiche tra la fotografia e l'arte» in sala Liguria dal 3 maggio al 6 giugno e «Dar corpo al corpo», presso la Wolfsoniana di Nervi, riapre dal 29 aprile al 26 settembre. E, naturalmente, sono molti altri i musei che aprono nelle città italiane con le loro collezioni e le nuove mostre.