Inadempimento, da valutare la buona fede del lavoratore

Con l’ordinanza 770/2023, la Cassazione ha parzialmente riscritto i principi in tema di licenziamento disciplinare per il rifiuto del lavoratore di rendere la prestazione, in caso di illegittimità dell’ordine datoriale. La Corte ha stabilito che, qualora il comportamento addebitato al lavoratore – consistente nel rifiuto di rendere la prestazione secondo determinate modalità – sia giustificato dall’accertata illegittimità dell’ordine datoriale e dia luogo a una legittima eccezione d’inadempimento, il fatto contestato deve ritenersi insussistente perché privo del carattere dell’illiceità: ne consegue l’applicazione della tutela reintegratoria attenuata (si veda Il Sole 24 Ore del 25 gennaio 2023).

La cassiera di un supermercato era stata licenziata per giusta causa per aver consentito a tre clienti di non pagare una parte della merce prelevata. La Corte d’appello aveva reintegrato la dipendente, avendo accertato che i clienti avevano agito con atteggiamento minaccioso e che alla cassiera – che pure aveva chiesto l’intervento della guardia giurata – non era stato fornito alcun supporto da parte dell’impresa.

La Corte ha ritenuto che il datore di lavoro fosse venuto meno all’obbligo di protezione della dipendente rispetto ai comportamenti minacciosi dei clienti, o, comunque, così percepiti dalla cassiera secondo un atteggiamento di buona fede e come tali idonei a esporla a un pericolo per la propria incolumità.

La Cassazione, nel confermare la decisione, ha stabilito che l’inadempimento messo in atto dalla dipendente non come rifiuto di svolgere la prestazione bensì come esecuzione della stessa in maniera non conforme alle modalità prescritte dalla società, dovesse giudicarsi legittimo e giustificato, secondo l’articolo 1460, comma 2, del Codice civile.

Il rifiuto non sempre è ammesso

L’inadempimento datoriale nei contratti a prestazioni corrispettive, come è quello di lavoro, non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa, perché si applica il disposto dell’articolo 1460, comma 2, del Codice civile, in base al quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto non risulti contrario alla buona fede (Cassazione 434/2019; 14138 e 11408 del 2018).