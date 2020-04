Inail, tre parametri per classificare le attività produttive

La seconda parte del documento riprende in buona parte le indicazioni già contenute nel protocollo stipulato dalle parti sociali il 14 marzo, punto di riferimento per i protocolli successivi firmati nei giorni scorsi a livello territoriale o di filiere produttive. Quello che in buona sostanza si evidenzia in queste pagine è la necessità di integrare il documento di valutazione dei rischi tramite misure organizzative, misure di prevenzione e protezione, misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici.

Sul primo fronte si collocano la gestione degli spazi di lavoro, che vanno rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la natura dei processi produttivi, nonché l’organizzazione e l’orario di lavoro: fra le misure (ri)proposte si conferma l’utilizzo del lavoro agile, nei casi in cui sia possibile, e la previsione di orari differenziati che riducano il numero di persone presenti in azienda ed eviti assembramenti in entrata in uscita. Misure, queste ultime, legate inevitabilmente al tema degli spostamenti casa-lavoro.

Fra le misure di prevenzione e protezione, spiccano quelle informative ma anche le misure igieniche e di sanificazione degli ambienti, l’utilizzo di mascherine e Dpi per le vie respiratorie, la sorveglianza sanitaria e la tutela dei lavoratori fragili. Un tema, quest’ultimo, che conferma la centralità del medico competente nell’identificazione dei soggetti a rischio e nel reinserimento di quelli con pregressa infezione da coronavirus.



Focolai epidemici



Per quanto concerne, infine, la prevenzione di focolai epidemici – strategici per non ripartire da zero dopo i sacrifici di questi mesi – Inail torna anche sulla necessità di attivare la procedura di controllo della temperatura corporea sul lavoratori (semaforo rosso all’accesso oltre i 37,5 gradi). Se una persona si trova già al lavoro e sviluppi sintomi come febbre e tosse l’Istituto ricorda l’obbligo di informare l’ufficio del personale, il quale provvederà al suo isolamento, avvertendo le autorità sanitarie.