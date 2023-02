Inapp: piccolo è “smart”, life work balance e innovazione la ricetta delle pmi per crescere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le imprese più virtuose sono quelle fino a 250 addetti; puntano su digitale, condivisione e valorizzazione delle competenze dei lavoratori

Innovazione e miglioramento nella gestione delle risorse umane. Sono queste le chiavi che consentono alle imprese di coniugare la crescita economica con una più elevata qualità del lavoro. Lo dimostra la Quinta Indagine sulla “Qualità del lavoro” condotta dall'Inapp (Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche) che ha coinvolto oltre 15mila occupati (sopra i 17 anni) e 5.000 imprese su tutto il territorio nazionale. Secondo i dati dell'indagine chi ha scelto di percorrere questa strada, e si parla dell'8% delle imprese italiane, ha visto accrescere la propria competitività nei mercati e contemporaneamente la qualità del lavoro per i propri dipendenti. Sono le imprese “smart” (intelligenti) come le ribattezza l'Inapp nell'indagine. Imprese che si caratterizzano anche per un'ampia partecipazione sia nella pianificazione delle attività (54,1% dei casi), che nella discussione dei cambiamenti organizzativi (73,6%) unite ad una forte attenzione al tema del life work balance (l'81% delle imprese ritiene responsabilità dell'azienda la conciliazione vita privata-lavoro). E' in questa categoria di aziende che, secondo l'Inapp, si mette concretamente in pratica il circuito virtuoso tra innovazione, la qualità del lavoro più alta e miglioramento della performance economica.

Dati alla mano, infatti, tra le imprese “smart” l'introduzione di cambiamenti e innovazioni ha generato nell'85% dei casi un incremento della produttività e nel 78% dei casi un aumento di fatturato. In aggiunta a ciò, circa il 70% dei casi, si verifica anche un aumento sia del benessere che della motivazione dei lavoratori. L'indagine evidenzia anche come la dimensione ‘smart' abbia una stretta correlazione con la dimensione dell'impresa. Le realtà più virtuose sono quelle con nella fascia compresa tra 50 e 249 addetti e si distinguono rispetto alle altre per una serie di connotazioni positive come gli elevati livelli di condivisione e pianificazione delle attività, la minore difficoltà nel rinnovare i contratti temporanei, il maggiore utilizzo dei canali formali e digitali per il recruitment, nonché rispetto alla scelta di puntare sulle competenze dei potenziali lavoratori; per la molteplicità di azioni innovative intraprese negli ultimi due anni (organizzative, di prodotto e di processo) e per l'acquisto di brevetti.

Al contempo, le realtà in maggiore difficoltà paiono quelle di piccolissime dimensioni (con 6-9 addetti, ma in particolare quelle con sino a 5 addetti): una categoria quest'ultima dove anche la sensibilità nei confronti della mediazione tra lavoro e vita provata dei lavoratori trova minore riscontro. A fronte di un 74% dei datori di lavoro che pensa che l'equilibrio lavoro-famiglia lo riguardi, nelle imprese con 50-249 addetti questa percentuale sale all'83,1%. In quelle con fino a 5 addetti la percentuale scende al 76,2% mentre una minore sensibilità si trova nelle aziende con 6-9 addetti, dove il 64,7% esplicita una sensibilità nei confronti della conciliazione lavoro-vita privata.

“I risultati dell'indagine dimostrano che le imprese che hanno puntato su innovazione, cambiamento organizzativo e buona gestione delle risorse umane sono riuscite a costruire una ‘fortezza virtuosa' capace di resistere agli shock e di generare un'elevata qualità del lavoro – ha spiegato il presidente dell'Inapp, Sebastiano Fadda. Sono, infatti, le imprese capaci di coniugare condivisione e partecipazione delle attività, elevata flessibilità organizzativa, propensione allo smart working e forte orientamento all'innovazione e al cambiamento, che hanno pagato meno lo scotto della recente crisi sanitaria”.