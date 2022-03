Inapp, welfare sbilanciato: favorite le pensioni, si spende poco per i servizi sociali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per la spesa sociale l'Italia rappresenta nel contesto europeo un paese sbilanciato: si spende poco per gli investimenti sociali (in capitale umano, in servizi di cura, conciliazione, politiche attive del lavoro) e si propende per i trasferimenti monetari di natura passiva (per lo più pensioni di vecchiaia e superstiti) con un basso livello di condizionalità all’accesso. La spesa per i servizi e le misure di attivazione per i disoccupati rappresenta solo lo 0,2% del Pil, collocando il nostro Paese alle ultime posizioni, a fronte di un valore medio europeo dello 0.6%,

È quanto evidenzia l’Inapp (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche), che ha presentato i risultati di due rapporti di ricerca frutto, rispettivamente, di una convenzione con l'Università Luiss Guido Carli – Sep e del progetto europeo Mospi.

Spesa complessiva per prestazioni sociali sopra la media Ue



Abbiamo un sistema di welfare con una spesa per le prestazioni sociali elevata, considerando che in Italia si attesta sopra la media Ue (28,3% del Pil contro il 26,9%) ma orientato per lo più verso la spesa previdenziale che secondo l'ultimo dato Eurostat disponibile (2019), assorbiva percentuali rilevanti del Pil (oltre il 16%), o il sostegno “passivo” ai redditi. Di contro, abbiamo un «insieme di prestazioni sottodimensionato rispetto sia ai mutamenti della domanda sociale, sia agli obiettivi di ricalibratura agli standard europei che appaiono ancora lontani dall'essere raggiunti.

«Prevale un generale orientamento verso i trasferimenti monetari, e per lo più di natura previdenziale – spiega Sebastiano Fadda, presidente dell'Inapp –. Per molti aspetti l'Italia sembra un paese che resta indietro anche rispetto alla nuova agenda di investimento sociale dettata a livello europeo. Da questa linea non si discostano le trasformazioni che negli ultimi anni hanno dato luogo a interventi di grande rilievo, a cominciare dal contrasto della povertà. L'introduzione prima del Rei e poi soprattutto del Reddito di Cittadinanza ha comunque rappresentato una indubbia novità rispetto al sentiero istituzionale del welfare italiano, essendo stata introdotta per la prima volta una misura nazionale di contrasto alla povertà di dimensioni paragonabili a quelle dei principali paesi europei».

58% spesa sociale per pensioni di “vecchiaia e superstiti”



Dal punto di vista della composizione della spesa sociale l'area di intervento “vecchiaia e superstiti” copre il 58,3% della spesa sociale, seguita da “malattia/salute e invalidità” (28,6%), “famiglia/figli” (3,9%), “disoccupazione” (5,7%) e “contrasto alla povertà ed esclusione sociale” (3,5%).Le misure più recenti hanno attutito gli effetti della crisi pandemica su disuguaglianze e rischio povertà (reddito di cittadinanza, Rem), ma restiamo indietro sul fronte dei servizi, per quanto riguarda sia la presa in carico socio-assistenziale, sia l'attivazione per l'inserimento lavorativo.