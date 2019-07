Inarcassa lancia il portale «Iol» e sbarca sui social Pec da comunicare entro il 31 agosto per accedere ai nuovi servizi digitali di Federica Micardi

Inarcassa, l’ente di previdenza di ingegneri e architetti si fa sempre più social. Ora le notizie dall’istituto di previdenza potranno arrivare anche via Twitter, via Facebook e via Instagram, una novità che il presidente Giuseppe Santoro ha voluto presentare con un breve videomessaggio. Ma non è tutto, Inarcassa invita i suoi 168mila iscritti a comunicare all’ente la propria posta elettronica certificata (che per legge i professionisti sono obbligati ad avere) che sarà necessaria come «chiave d’accesso a tutti i servizi» del nuovo portale Iol , riservato agli iscritti.

Il nuovo portale

La Pec consentirà ai accedere al portale Inarcassa On Line (IOl) lanciato l’8 luglio, basato su tre linee portanti:

- riprogettazione in chiave digitale di servizi finora usufruibili solo in versione cartacea;

- ottimizzazione dei servizi esistenti, migliorati grazie ai suggerimenti degli utenti e all'analisi dei dati relativi al loro utilizzo;

- creazione di nuovi servizi, sulla base delle esigenze manifestate dagli iscritti.

Entrando nella propria area riservata è possibile trovare, alla voce «Domande e certificati», i moduli già precompilati con i dati in possesso di Inarcassa e procedere all’invio telematico. Scompaiono i vecchi formati pdf, da stampare, compilare, scannerizzare ed inviare via Pec. Di cartaceo restano sul sito soltanto alcuni modelli ad uso di specifiche tipologie di utenti, non registrati a Iol.

Attenzione, chi non ha la pec personale o chi non la comunica entro il 31 agosto non potrà accedere ad alcuna funzionalità di Iol; o meglio potrà accedere solo alla funzionalità che gli consente di aggiornare i propri dati e di inserire quelli mancanti.

Saldo e stralcio

Sul fronte della previdenza privata ci sono state diverse recenti novità, contenute nel decreto crescita, che però non riguardano Inarcassa. In particolare il decreto crescita è intervenuto sul cosiddetto “saldo e stralcio” lasciando agli enti di previdenza privati la libertà di deliberare in merito. Ma per quanto riguarda architetti e ingegneri, Inarcassa fa sapere di non rientrare nella manovra, poiché non ha carichi affidati all’agente di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 3 dicembre 2017 ma a partire da gennaio 2018. L’ente quindi non è coinvolto nei provvedimenti di rottamazione previsti né dalla Legge di Bilancio (“saldo e stralcio” legge 145/2018, articolo 1, comma 184 e seguenti), né dalla “rottamazione ter” del Dl 119/2018 (articolo 4), entrambi riferiti allo stesso intervallo temporale.