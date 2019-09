Inattivi e giovani, i due campanelli d’allarme di un mercato del lavoro fermo

Inattivi e giovani, le spine del mercato del lavoro

2' di lettura

Ad agosto l’Istat segnala un forte calo della disoccupazione , che scende al 9,5 per cento. Tradotto in numeri assoluti, in un mese, ci sono 87mila disoccupati in meno. Anche la disoccupazione giovanile è registrata in riduzione: il tasso degli under25 senza un impiego è sceso al 27,1 per cento. Restiamo comunque distanti, nel confronto internazionale, da paesi come la Germania stabile al 5 per cento di disoccupazione giovanile e siamo sempre in fondo alla classifica Eurostat, peggio dell’Italia solo Spagna e Grecia.

GUARDA IL VIDEO - Inattivi e giovani, le spine del mercato del lavoro

Il calo della disoccupazione, sul mese, non ha fatto però crescere il numero degli occupati. Ad agosto infatti l’occupazione è ferma, dopo il calo di luglio. Anche tra i giovani i posti di lavoro non salgono. Anzi. In un mese gli under25 hanno perso 23mila occupati.

Ma allora dove sono andati i disoccupati in meno? Purtroppo, dopo cinque mesi di stabilità, è tornata a salire l’inattivita. Ad agosto ci sono stati 73mila inattivi in più, molti dei quali scoraggiati. Tra i giovani sotto i 25 anni gli inattivi, sempre su base congiunturale, sono aumentati di ben 59mila unità. Si tratta di donne e uomini che si sono rimessi in moto per cercare un lavoro, ma passato del tempo, non trovandolo, hanno smesso di cercarlo. Giovani e inattivi, restano quindi due emergenze in un mercato del lavoro in affanno, complice soprattutto una crescita economica al palo.

Ma allora dove sono andati i disoccupati in meno? Purtroppo, dopo cinque mesi di stabilità, è tornata a salire l'inattivita

Sull’anno il quadro è un po’ migliore: gli occupati sono in crescita di 140mila unità, i disoccupati sono scesi di 186mila posizioni, e anche gli inattivi si sono ridotti i 64mila unità. Il tendenziale resta positivo per via delle discrete performance del mercato del lavoro nei primi cinque mesi dell’anno. Ma da giugno la situazione è in peggioramento, riflettendo i ritmi economici.