Inaugura Artissima: Torino celebra l’arte, fisica e digitale, in tutta la città

3' di lettura

Una scultura che rappresenta un automa invecchiato, senza alcuna funzionalità specifica e limitato nella sola comunicazione motoria e vocale. Una sorta di moderna Cassandra che fa racconti e predizioni, interrompendosi e narrando una realtà sconnessa, dove si intrecciano presente e passato senza alcuna linearità temporale e con ripetute interruzioni esterne, tra suoni e silenzi. È ALMOST (Galleria Monica De Cardenas), progetto realizzato negli ultimi due anni da Federico Tosi, che ha deciso di intercettare lo spirito del tempo e i suoi allarmi, le angosce e le paure contemporanee. Ne è nata un'opera che tra pandemia, crisi climatica e politica, sviscera scenari dove incubi, previsioni, visioni si fondono. Uno spaccato del presente che getta ombre sul futuro. Una lettura disincantata di quello che stiamo vivendo.

Federico Tosi “ALMOST”.

Tosi e la sua ALMOST sono presenti ad Artissima 2021, al via da domani e fino al 7 novembre a Torino a Oval Lingotto Fiere. La fiera dedicata all'arte contemporanea diretta da Ilaria Bonacossa è giunta alla sua 28esima edizione, caratterizzata da una attenta combinazione tra fisico e digitale. Il tema scelto è Controtempo, termine mutuato dall'ambito musicale, metafora della capacità dell'arte di battere sugli accenti deboli trasformandoli in punti di forza.

Quest'anno ci sarà sempre spazio per le quattro storiche sezioni della fiera, ovvero Main Section, New Entries, Dialogue/Monologue e Art Spaces & Editions, che ospitano in tutto 154 gallerie. Tra gli espositori della main section Repetto da Londra, Gilda Lavia da Roma, Lehmann + Silva da Porto, Loom da Milano.

E poi ci sarà Artissima XYZ dove 30 artisti (tra cui Tosi) e gallerie saranno visibili sulla piattaforma digitale che ospita tre sezioni, Present Future, Back to the Future e Disegni, online dal 4 a 9 novembre, ma anche fisicamente in tre mostre collettive allestite nel padiglione fieristico.

In collaborazione con partner e istituzioni Artissima offre poi, come ogni anno, progetti speciali dal carattere artistico-culturale, ospitati sia all'Oval sia in città.