Inaugurata a Verona «Job&Orienta», la fiera dell’orientamento scolastico

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Si è aperta il 24 novembre, in fiera a Verona, la trentunesima edizione di Job&Orienta, fiera dell'orientamento scolastico, vetrina su scuola, lavoro, formazione e nuove tendenze quest'anno dedicata al tema “A.A.A. Accogliere, accompagnare, apprendere in un mondo che cambia”.

«Job&Orienta è il momento nazionale dell'incontro tra scuola e lavoro in una prospettiva sempre in cambiamento – ha dichiarato Elena Donazzan, assessore regionale all'istruzione, formazione e pari opportunità in occasione dell'evento inaugurale -. I giovani sono sempre nuovi, il mondo del lavoro cerca sempre nuove opportunità di crescita, la scuola e la formazione sono il collegamento tra i nuovi giovani e le nuove proposte di lavoro. Come dice Plutarco, i giovani non sono vasi da riempire ma fiaccole da accendere. Questa rassegna è il momento di mettere tutte queste fiaccole accese in bella mostra».

La Regione del Veneto è presente con uno stand e un fitto calendario di appuntamenti che mettono in mostra il meglio del mondo della scuola, della formazione professionale, degli ITS che nella nostra regione viene realizzato.

Scuola, tutti gli approfondimenti La newsletter di Scuola+ Professionisti, dirigenti, docenti e non docenti, amministratori pubblici, operatori ma anche studenti e le loro famiglie possono informarsi attraverso Scuola+, la newsletter settimanale de Il Sole 24 Ore che mette al centro del sistema d'istruzione i suoi reali fruitori. La ricevi, ogni lunedì nel tuo inbox. Ecco come abbonarsi Le guide e i data base Come scegliere l’Università e i master? Ecco le guide a disposizione degli abbonati a Scuola+ o a 24+. Qui la guida all’università con le lauree del futuro e il database con tutti i corsi di laura Lo speciale ITS Il viaggio del Sole 24 Ore negli Its per scoprire come intrecciare al meglio la formazione con le opportunità di lavoro nei distretti produttivi delle eccellenze del made in Italy. Tutti i servizi