Inaugurato il G-Park Colleferro

Inaugurato venerdì, da Glp, il G-Park Colleferro, edificio logistico di grado A situato a Colleferro, in provincia di Roma. Il G-Park Colleferro – parte del portafoglio Achilles, gestito da Kryalos Sgr e sottoscritto interamente da Glp – è il primo sviluppo di quest’ultima ad essere completato in Italia, con una superficie di 23.500 mq, di cui 22.700 di magazzino e 800 di uffici. L’edificio è dotato di 25 baie di carico e 85 parcheggi auto.

La sua collocazione geografica è strategica, in quanto si trova nelle immediate vicinanze della zona metropolitana di Roma, in una posizione di rilievo nel transito di flusso di merci verso la parte meridionale del Paese, con accesso diretto all'autostrada A1, oltre ai collegamenti multimodali garantiti dall’aeroporto di Roma Fiumicino, dallo scalo di Ciampino e dal porto di Civitavecchia.

Dotato di certificazione Breeam Excellent, sSono stati piantumati oltre 400 alberi, inserendo anche un’area relax esterna dedicata di dipendenti del polo logistico. GLP ha installato inoltre stazioni di ricarica per auto e biciclette elettriche. Nell’ottica di garantire la massima sostenibilità, sono stati realizzati sistemi di monitoraggio del consumo di acqua e di energia, in modo da ottimizzare i consumi.

«Il G-Park Colleferro – ha detto Marco Belli, country director di Glp Italia – rappresenta un’eccellenza nel mondo della logistica, che è alla costante ricerca di spazi moderni e di qualità, localizzati in aree strategiche e in grado di garantire i più elevati standard Esg. La piantumazione degli alberi, il monitoraggio del consumo di energia, il rispetto della biodiversità, sono scelte proattive che Glp ha fatto per rendere il magazzino il più possibile sostenibile e integrato con il territorio, oltre che accogliente per chi vi lavorerà quotidianamente».