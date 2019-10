Inaugurato a Milano il laboratorio Pezzo, luogo di creatività e riabilitazione Una vera sartoria in cui lavoreranno persone con disagio psichico, come parte integrante del percorso di cura di Giulia Crivelli

Non poteva essere periodo migliore per inaugurare Pezzo, un laboratorio sartoriale in cui lavoreranno persone con disagio psichico che affrontano un percorso di riabilitazione. Non poteva essere periodo migliore per due ragioni. La prima è che Pezzo ha aperto ufficialmente nella settimana della salute mentale, la seconda è che nel 2018 – e per fortuna si continua a farlo nel 2019 – dei 40 anni della Legge Basaglia, il provvedimento voluto da Franco Basaglia, forse il più importante psichiatra del secolo scorso, che chiuse i manicomi, con l’obiettivo di reintegrare chi vi era rinchiuso nella società. Un percorso difficile che passa (anche) per iniziative come il laboratorio Pezzo. Perché i manicomi non ci sono più, ma il disagio psichico, in tutti i suoi gradi di gravità, continua a esserci.

Il web-doc Matti per sempre sulla Legge Basaglia (la prima legge al mondo a chiudere i manicomi), realizzato da Maria Gabriella Lanza e Daniela Sala per indagare che cosa sopravvive dell’istituzione abolita nel 1978

Lavoro di squadra

Pezzo è un progetto realizzato da Cooperativa Calypso e Fondazione Lighea Onlus e i prodotti targati Pezzo sono ideati e realizzati dai pazienti e si caratterizzano per la cura e l’attenzione al dettaglio e lo stile unico, come richiede ormai qualsiasi nuova collezione di abbigliamento o accessori, perché i consumatori – come sanno i grandi brand della moda e del lusso – sono diventati sempre più esigenti.



Nel corso della presentazione del laboratorio, che si è svolta settimana scorsa a Milano, oltre a incontrare il gruppo di lavoro, è stato possibile conoscere i passaggi della produzione dei capi e anche provare a sperimentarsi nel cucito. Pezzo è la naturale evoluzione di SartoriAtelier, un laboratorio di formazione professionale per pazienti in cura psichiatrica, realizzato con la collaborazione di Fondazione Lighea Onlus. L’obiettivo dell’Atelier, nato nel 2015 in via Sant’Andrea 19, nel cuore del quadrilatero della moda, è quello di fornire in uno spazio protetto un percorso formativo ai pazienti, dando loro la possibilità di sviluppare capacità e competenze e di sperimentarsi nel mondo del lavoro.

Bando ai pregiudizi

«Non siamo né stilisti né commercianti – spiega il dottor Filippo Piraino, psicologo e presidente della cooperativa – la nostra urgenza, ciò che ci muove e ci motiva è la possibilità di guardare al mondo del disagio psichico da un punto di vista libero da pregiudizi. La malattia mentale è spesso associata a qualcosa di brutto, manchevole, fatto male. I nostri prodotti sono belli, fatti bene, confezionati con cura e attenzione al dettaglio. Siamo sì imperfetti, magari anche rotti, a pezzi… ma cuciti (e ricuciti) insieme. E il risultato è bellissimo».



Un’idea diversa di percorso di cura

ll nuovo brand è nato dalla necessità di valorizzare il mondo della psichiatria e la relazione di cura come espressione di creatività. Attraverso il laboratorio professionalizzante di sartoria i pazienti psichiatrici hanno infatti la possibilità di esprimere la propria diversità in termini di unicità e di apportare un contributo creativo e personale ai prodotti. Inoltre, la formazione professionale garantita dalla costante presenza di professionisti della sartoria ha come valore aggiunto che i pazienti potranno acquisire capacità e competenze spendibili nel mondo lavorativo.