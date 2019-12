Inaugurato Vado gateway, il maxi terminal di Savona con soldi dalla Cina

Il terminal punta a collegare i mercati di Nord Italia, Svizzera, Germania e Francia Nord-orientale con il resto del mondo e sarà uno dei terminali marittimi della “Nuova Via della Seta”. Vado per ora si è assicurato il supporto di due linee marittime di Maersk. A partire dal febbraio 2020 (che, come si è accennato, è la data in cui Vado Gateway comincerà realmente ad operare) le navi del servizio Me2, che collega il Mediterraneo con il Medio Oriente e l'India, e del servizio Mmx, che collega il Mediterraneo col Canada, faranno scalo sui moli vadesi.

Apm Terminals Vado Ligure controlla anche l'attiguo Reefer Terminal, il più grande hub per la logistica della frutta nel Mediterraneo. Il sistema portuale Gateway-Reefer mira dunque a favorire sinergie di servizi, traffici e clienti anche in quel settore.

La capacità di Vado Gateway a regime sarà di circa 900 mila teu (container da 20 piedi) l'anno che, uniti ai 250 mila teu, del Reefer Terminal, possono portare Vado ad essere un porto in grado di superare il milione di teu complessivi l'anno. Significativo l'impatto occupazionale: tra poco più di un mese, finiti gli ultimi corsi, affermano i vertici del terminal, i dipendenti saranno circa 390 fra Vado Gateway (240) e Reefer Terminal (150). A fine 2020, quando il completamento del terminal sarà pienamente realizzato, gli occupati saliranno a circa 300.



Il terminal ha anche grandi ambizioni sull'intermodalità: l'obiettivo dichiarato di Apm, infatti, è di movimentare via ferrovia il 40% dei contenitori. «Siamo orgogliosi - dice Paolo Cornetto, amministratore delegato di Apm Terminals Vado Ligure - di avere portato a termine questa fase ‘di progetto', e poter finalmente cominciare ad operare il nuovo terminal. È stata una lunga attesa, abbiamo dovuto affrontare molte difficoltà». «Ora - prosegue - dovremo essere bravi e garantire ai clienti un servizio di eccellenza. Ci sono ancora molte partite aperte sulle infrastrutture esterne che devono essere portate a termine. Mi auguro che non si esaurisca la grande determinazione di tutte le istituzioni che ci ha consentito di arrivare a questo giorno: Vado Gateway dovrà poter contare su infrastrutture efficienti per poter esprimere tutto il suo potenziale nei prossimi anni».