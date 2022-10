Inaugurato il primo anno accademico di Cima - Campus ITS Mind Academy

Il progetto Piscopia Corner: presentata l'aula del futuro

L'avvio dell'anno accademico è stato anche occasione di riflessione sulla scuola del futuro, con la presentazione del PISCOPIA Corner - Augmented Education Lab, progetto di innovazione intitolato alla prima donna laureata in Italia, per lo sviluppo di un modello di aula del futuro che sarà fisicamente sperimentato negli spazi di Valore Italia a MIND. Il progetto, condotto in seno a Federated Innovation (FI), la federazione di imprese start up e ricercatori che in MIND trovano l'ambiente per sviluppare ricerca e innovazione in una logica partecipativa basata sul principio della collaborazione per competere, è stato presentato da Matteo Tarantino dell'Università Cattolica di Milano e Ambassador di Federated

Innovation per l'area tematica di ricerca Urban Digital Tech

Il Piscopia Corner - Augmented Education Lab ha visto la collaborazione nello sviluppo e nella ricerca di WINDTRE, Cisco, Schneider Electric in collaborazione con Valore Italia che hanno condiviso le proprie competenze per realizzare il primo modello di aula del futuro dotato di tutte le caratteristiche necessarie per garantire la connettività, inclusività, benessere e comfort degli studenti e dei docenti. Il corner verrà inaugurato nel quarto trimestre dell'anno.

Lectio Magistralis di Festina Lente

La lectio Magistralis di Festina Lente laboratorio di restauro tessile nato a Bobbio per iniziativa di due ex studentesse della Scuola di Botticino ha introdotto la presentazione dei nuovi corsi di Laurea Magistrale riconosciuti dal Ministero dei Beni Artistici e Culturali e dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca che caratterizzeranno la Scuola di Botticino@Mind.Festina Lente è stata Fondato da Elisa Monfasani e Emanuela Fistos prima come spazio digitale di approfondimento sui temi del restauro e conservazione di materiali e manufatti tessili e in pelle. Poi si è sviluppato un vero e proprio laboratorio dove vengono progettati interventi su arazzi, tessuti, tappeti, oggetti di cuoio, pelle, avvisi storici. Qualsiasi cosa che riguarda il tessile. Negli ultimi anni ci capita anche di avere a che fare con l'arte contemporanea», commentano Elisa e Emanuele «I clienti sono privati, collezionisti, ma anche persone comuni che hanno un tappeto antico a casa da far sistemare. Oppure musei e gallerie d'arte, enti pubblici». Ma cosa significa “Festina Lente”? «È una locuzione latina – precisa Elisa - attribuita all'imperatore Augusto che, letteralmente, significa “affrettati lentamente”. Riunisce due concetti in contrasto: la velocità e la lentezza. Ovvero invita ad agire senza indugi, ma con cautela. Questo motto l'abbiamo fatto nostro, perché rappresenta il nostro mestiere di restauratori. Occorrono tempi lunghi per intervenire su un'opera d'arte. Solo dopo aver indagato, analizzato e studiato bene, passiamo all'azione. E, una volta definito l'intervento, non si può indugiare».

CIMA, il primo campus ITS della Lombardia

Gli Istituti Tecnici Superiori sono frutto di una nuova strategia di formazione fondata sulla connessione delle politiche d'istruzione con le politiche industriali. Rappresentano il segmento di formazione terziaria professionalizzante che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione e di trasferimento tecnologico. Questi Istituti formano in 1-2 anni figure professionali dall'alto profilo, con grandi competenze ealtamente specializzate in grado di rispondere efficientemente ai cambiamenti repentini del mondo del lavoro.A partire dal 2025 saranno 200 i ragazzi che grazie a CIMA verranno inseriti nel mondo del lavoro e contribuiranno alla competitività e trasformazione tecnologica delle imprese, alcunedi queste già inserite nel contesto di MIND. Gli indirizzi fanno capo a ciascuna delle 4 fondazioni ITS partner del progetto: Fondazione ITS Mobilità Sostenibile; Fondazione ITS Angelo Rizzoli per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione; Fondazione ITS Lombardo per le Nuove tecnologie Meccaniche e Meccatroniche ITS; Fondazione ITS Tech Talent Factory.