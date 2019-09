Inaugurato lo store Hilfiger a Milano Dopo il marchio giapponese di fast fashion Uniqlo, arriva in centro a Milano la casa statunitense di Paola Dezza

Nella foto a sinistra mario abbadessa, ad di Hines, e il pilota di formula Uno Lewis Hamilton

Un distretto dello shopping che prende forma e attira sempre più brand internazionali che vogliono arrivare per la prima volta, ma non solo, in Italia. Ma attira anche turisti che fino a qualche tempo fa non avevano motivo per passeggiare a Milano per piazza Cordusio e via Orefici e che, invece, adesso proprio qui trovano molti negozi innovativi.

Solo nell'ultima settimana hanno inaugurato due brand attesi, il marchio giapponese di fast fashion Uniqlo e il brand Tommy Hilfiger.



Entrambe i negozi, che sono due flagship store, hanno aperto in due edifici totalmente ristrutturati e valorizzati da Hines, il colosso americano che ha scommesso sul real estate italiano, e su quello milanese in particolare.

Il gruppo ha infatti accumulato circa due miliardi di euro di immobili, compresi quelli in fase di sviluppo, sul nostro mercato.

Per inaugurare il flagship store Hilfiger è arrivato a Milano appositamente il pilota Lewis Hamilton.

Lo store occupa mille metri quadrati ed è il primo in Italia in un centro storico.

In zona sono arrivati di recente anche Under Armour, Levi's e Yamamay.