Inaugurazione di Atreju, dopo gli attacchi a Schlein scoppia il “caso Corsini”

Bufera di polemiche dopo l’intervento del direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, all’inaugurazione di Atreju (video), la tradizionale manifestazione dei giovani di Fratelli d’Italia in corso a Roma. Dal palco, ieri, 14 dicembre, il giornalista ha attaccato la leader dem Elly Schlein senza mai nominarla e rivendicato il fatto di essere un militante di Fratelli d’Italia, scatenando la dura reazione delle opposizioni, a cominciare dal Pd.

Opposizioni all’attacco

«Non si era mai visto un alto dirigente Rai intervenire a una festa di partito come militante e attaccare la leader dell’opposizione. È intollerabile che si possa fare un uso del genere del servizio pubblico e i primi a dover sentire l’obbligo di intervenire in difesa della Rai dovrebbero essere proprio i suoi dirigenti», attacca in una nota Debora Serracchiani della segreteria Pd. «Quella di Corsini non è una semplice gaffe, ma la dimostrazione del livello di arroganza cui sta arrivando questa gente. Si considerano i padroni d’Italia. Vanno fermati, con tutti i mezzi democratici a disposizione», rincara la dose su X Camilla Laureti, anche lei della segreteria dem.

Un cartonato della segretaria del Pd Elly Schlein, esposto durante il primo giorno della manifestazione politica organizzata da Fratelli d'Italia: 'Atreju 2023 Bentornato orgoglio italiano', nei giardini di Castel Sant'Angelo, Roma 14 dicembre 2023. ANSA/ALESSANDRO DI MEO

«Non scopriamo nulla di nuovo, ma sentire dalla viva voce del direttore dell’approfondimento Rai definirsi “militante” e parlare di ritoccato orgoglio alla Festa di Fratelli d’Italia, sorprende comunque. Non per quello che dice: la sua appartenenza è nota a tutti, ma per la sfrontatezza di esprimerle senza remore in una festa di partito, davanti a tutti, dimenticando totalmente il suo ruolo di primo piano nel Servizio Pubblico. Domanda: ai vertici Rai va bene così o prenderanno provvedimenti?», attaccano invece gli esponenti M5S in Commissione di vigilanza Rai.

Corsini: «Parole riprese fuori contesto, mi scuso»

La marea montante delle polemiche induce Corsini alle scuse, pur sottolineando di essere finito sulla graticola per «parole riprese fuori contesto». «Quando si estrapolano parole dal contesto in cui sono state espresse, si corre sempre il rischio di prestarsi a facili critiche e strumentalizzazioni. Ieri sono stato invitato a moderare il dibattito introduttivo di una manifestazione che, in questi giorni, presenta al pubblico un parterre di ospiti e personalità di altissimo livello. In questo quadro, mi dispiace davvero che alcune mie frasi abbiano generato fraintendimenti», spiega il direttore Approfondimento Rai. «Nei miei brevi interventi introduttivi, finalizzati esclusivamente ad animare il dibattito e coinvolgere e presentare i relatori - prosegue il giornalista - non c’era ovviamente alcun intento politico o polemico e di questo mi scuso - prosegue Corsini -. Sono un giornalista del Servizio Pubblico e il mio impegno quotidiano, come quello di tutti i miei colleghi, è garantire in ogni situazione autonomia, pluralismo e completezza nell’informazione».

Ad Rai Sergio chiede video integrale e relazione prima di eventuali sanzioni

All’indomani dell’intervento incriminato, la presidente Rai, Marinella Soldi prende posizione dicendosi convinta che un giornalista del servizio pubblico «debba garantire un atteggiamento sempre equidistante, a prescindere dal contesto in cui opera». «Gli operatori dell’informazione Rai - prosegue Soldi - sono richiesti di esercitare la propria professione nel segno del pluralismo e dell’imparzialità, essenziali per aiutare i cittadini a formarsi un’opinione libera da pregiudizi, a massimo vantaggio della democrazia e del Paese».