IN&AUT, al via il primo festival sull’autismo mai organizzato in Italia

È tutto pronto per la cerimonia d'apertura di IN&AUT Festival, la tre giorni dedicata al tema dell'inclusione sociale e al lavoro delle persone con autismo, che parte a Milano alla Fabbrica del Vapore. A “tenere a battesimo” il primo festival nel suo genere in Italia, una “madrina” d'eccezione: la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati che venerdì 13 maggio alle ore 12 aprirà con il suo intervento la prima edizione dell'evento che ha come promotori la Fondazione InOltre, il giornalista Francesco Condoluci (papà di un bambino autistico) e il Senatore Eugenio Comincini (“papà” della legge sugli sgravi fiscali per le startup sociali che assumono lavoratori con autismo)



Artisti e professionisti

Assieme alla presidente Casellati, per la cerimonia inaugurale di IN&AUT, ci saranno il sindaco di Milano Giuseppe Sala e la vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti, oltre a numerosi parlamentari e figure politiche e istituzionali comunali e regionali.Il Festival offre un ricco programma articolato su tre giorni di dibattiti scientifici e di confronti con il mondo della politica e delle realtà sociosanitarie e aziendali che si occupano di autismo, disabilità e inclusione al lavoro, ma anche momenti conviviali con ristorazione sociale, appuntamenti culturali e musicali. Hanno confermato infatti la loro presenza molti artisti e professionisti che si sono messi al servizio della causa: tra questi Paolo Ruffini, Elio, Vinicio Marchioni, Milena Mancini, Francesco Mandelli, Valeria Solarino, Francesco Foti, Arduino Speranza, Fausto Sciarappa, Eleonora Daniele, Camilla Filippi, la Banda Rulli Frulli, Sabrina Paravicini, Giulio Pranno, Giulia Bevilacqua, il pasticciere Nicola Fiasconaro.

Le realtà impegnate

La direzione artistica, curata dell'attrice Giorgia Cardaci, proporrà infatti al pubblico, nel corso dei tre giorni, proiezioni di film, presentazioni di libri e performance teatrali sul tema dell'autismo.Parteciperanno, alternandosi nelle varie conduzioni, anche i giornalisti Safiria Leccese, Paola Severini Melograni, Elisabetta Soglio, Riccardo Bonacina, Eugenio Fatigante, Mimmo Pesce. Presenti in gran numero le realtà impegnate nel sociale che hanno aderito all'iniziativa tra cui le Fondazioni Don Gnocchi, Sacra Famiglia, Fondazione Bracco, Fondazione Adecco, Fondazione Italiana Autismo, Fondazione Allianz Umana Mente, Aut Academy, Rai per il Sociale e molte associazioni locali che si occupano di autismo in Lombardia e in tutta Italia.

Tavoli scientifici

Ai tavoli scientifici parteciperanno neuropsichiatri ed esperti di chiara fama come Maurizio Arduino, Luigi Mazzone, Roberto Keller e Maria Luisa Scattoni e molti imprenditori e aziende che investono sull'inclusione delle persone con autismo.