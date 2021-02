Inca, gli ingegneri d’eccezione della grande Strada Reale in mostra al Mudec Dal 9 febbraio fino al 25 aprile 2021 il museo milanese ospita l’esposizione archeologica intitolata “Qhapaq Ñan. La grande strada inca”

Dal 9 febbraio fino al 25 aprile 2021 il museo milanese ospita l’esposizione archeologica intitolata “Qhapaq Ñan. La grande strada inca”

2' di lettura

Con i suoi 30.000 chilometri di estensione dall'Ecuador fino all'Argentina, il Qhapaq Ñan o Strada Reale degli Inca è la più grande impresa ingegneristica del continente americano del periodo pre-conquista (XV-XVI sec.). Dal 9 febbraio fino al 25 aprile 2021 il Mudec ospita la mostra archeologica dedicata proprio alla grande opera ingegnerestica e intitolata “Qhapaq Ñan. La grande strada inca”, curata da Carolina Orsini, conservatrice delle raccolte archeologiche ed etnografiche del Museo delle Culture di Milano.

Inca, la grande Strada Reale i n mostra al Mudec Photogallery9 foto Visualizza

Patrimonio inca

La mostra è l'occasione per far conoscere il patrimonio inca proveniente dalla collezione etnografica permanente del museo e per portare all'attenzione del pubblico i lavori di rilievo e scavo nonché le ultime scoperte effettuate dai ricercatori del Mudec lungo il cammino inca del nord ovest dell'Argentina.

Loading...

Leggi anche Al Mudec le foto di Elliott Erwitt in videopillole

Al suo arrivo in Perù nell'anno 1532, il cronista spagnolo Pedro Cieza de León scriveva con grande ammirazione che le strade locali “superavano quelle romane e quella che Annibale fece costruire sulle Alpi”. Si riferiva al grande sistema viario costruito dagli Inca per spostare uomini e merci lungo il loro vasto impero, ai tempi esteso dall'Ecuador al nord del Cile e dell'Argentina. Oggi, molte strade moderne seguono il suo antico tracciato.

Seguendo idealmente una carovana di lama i visitatori conosceranno l'ingegneria della grande strada ma anche il suo significato sociale e simbolico.

La mostra, che aprirà al pubblico il 9 febbraio e verrà ospitata presso lo spazio Khaled al–Asaad del MUDEC, si compone di sette sezioni.