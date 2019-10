Incalzato dalle proteste, si dimette il primo ministro libanese Hariri Il 49enne sunnita Hariri getta la spugna dopo tredici giorni di proteste che hanno riempito strade e piazze. Nemmeno l’annuncio fatto il 21 ottobre di un piano di riforme economiche con la nuova legge di bilancio è bastato a sedare le manifestazioni di Roberto Bongiorni

Hanno riempito piazze e strade chiedendo le sue dimissioni. Tredici giorni dopo, le hanno ottenute. Ed ora, dopo esser stati brutalmente aggrediti da bande legate agli Hezbollah, i manifestanti festeggiano. La prima vittima illustre della primavera libanese è il primo ministro del Governo, il 49enne sunnita Saad Hariri.

Alla fine il figlio del businessman Rafiq Hariri, l’ex premier libanese ucciso in un attentato sul lungomare di Beirut il 14 febbraio del 2005, ha rotto gli indugi: «Per 13 giorni il popolo del Libano ha atteso una decisione per un soluzione politica che fermi la crisi. Io ho provato, durante questo periodo, a trovare un via per venire incontro alla voce della gente», ha esordito Hariri nel suo discorso televisivo alla nazione.

La via per placare il malcontento popolare era l’annuncio, fatto il 21 ottobre, di un piano di riforme economiche con la nuova legge di bilancio. Che però non è bastato a sedare le manifestazioni anti-governative. Non ha nemmeno funzionato l'annuncio, fatto qualche giorno più tardi dal presidente del Libano, Michel Aoun, di un imminente rimpasto di Governo. Non avvenuto a causa delle note divisioni interne all’Esecutivo.

Incalzato da una protesta imponente, eppure esemplare per le sue modalità pacifiche, Hariri ha preso una decisione che in pochi si aspettavano, almeno in tempi così brevi. «Abbiamo raggiunto un punto morto, c'è bisogno di uno shock per superare questa crisi».

Dimissioni dunque. Una decisione non ha fatto piacere ad Hezbollah, il movimento sciita , alleato dell’Iran, che nelle ultime elezioni del maggio 2018 si è imposto come la forza politica più rilevante. E che non sembra esser stata particolarmente gradita nemmeno da Parigi.