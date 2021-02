Incarico a Draghi, quali sono le prossime tappe L’ex presidente della Bce dovrebbe avviare mercoledì una serie di consultazioni con i rappresentanti dei partiti per capire quali possibilità ci siano di formare una maggioranza. In caso di esito positivo, Draghi scioglierà la riserva. In caso di esito negativo delle consultazioni, invece, l’ipotesi più probabile è lo scioglimento delle Camere e il voto anticipato di An.Ga.

(ANSA)

L’ex presidente della Bce dovrebbe avviare mercoledì una serie di consultazioni con i rappresentanti dei partiti per capire quali possibilità ci siano di formare una maggioranza. In caso di esito positivo, Draghi scioglierà la riserva. In caso di esito negativo delle consultazioni, invece, l’ipotesi più probabile è lo scioglimento delle Camere e il voto anticipato

2' di lettura

Il colloquio tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Mario Draghi è durato un'ora e dieci minuti. Il capo dello Stato ha dato all’ex presidente della Bce l’incarico di formare un governo. La carta Draghi è stata giocata dal capo dello Stato dopo il nulla di fatto del mandato esplorativo affidato al presidente della Camera Roberto Fico che ha accertato l’assenza di una maggioranza politica a sostegno di un Conte ter. Ma quali sono ora le prossime tappe?

La scelta dell’ex presidente della Bce



Il presidente della Repubblica sceglie il premier tra le personalità che hanno la maggiore probabilità di ottenere la maggioranza dei consensi nella Camera e nel Senato. Non a caso in un momento di confusione politica e di difficoltà per il Paese Mattarella ha deciso di “puntare in alto” e di scegliere un uomo famoso nel mondo per avere salvato l'euro come Draghi, al quale è difficile dire di no.

Loading...

La maggioranza necessaria in Parlamento



Per entrare in funzione (e per restare in carica) un governo deve però avere la fiducia di entrambi i rami del Parlamento e cioè della Camera e del Senato. Mario Draghi ha bisogno insomma di una maggioranza parlamentare. Quella stessa che è venuta meno a Giuseppe Conte dopo che Italia viva ha ritirato il suo appoggio. La strada per Draghi non è in discesa vista l’indisponibilità manifestata per ora sia da M5s che da Fratelli d’Italia. Ad ogni modo l'esecutivo caduto rimane in carica “per il disbrigo degli affari correnti” fino all'entrata in carica di un nuovo governo.

L’avvio delle consultazioni

Draghi ha accettato l'incarico «con riserva». È quello che normalmente accade in questi casi. Dovrebbe avviare mercoledì alla Camera le consultazioni con i rappresentanti dei partiti per capire quali possibilità ci siano di formare una maggioranza. In caso di esito positivo, scioglierà la riserva e si dichiarerà pronto a presiedere il nuovo governo. Poi sottoporrà a Mattarella la lista dei ministri. A seguire il capo dello Stato dovrà firmare il decreto di nomina e il premier dovrà giurare, assieme ai ministri, nelle sue mani. Entro dieci giorni dal giuramento il governo si presenterà alle Camere. Draghi allora illustrerà il suo programma e si sottoporrà al voto di fiducia.

Che cosa succede in caso di «fallimento»?



In caso di esito negativo delle consultazioni, Draghi tornerà da Mattarella e gli comunicherà la rinuncia all'incarico. Di fronte a un evento del genere, il capo dello Stato potrebbe in teoria affidare l'incarico a un'altra personalità. Ma di fronte all’assenza sia di una maggioranza politica che di una convergenza a sostegno di un governo istitituzionale, il capo dello Stato non avrebbe altra strada di fatto che sciogliere le Camere per andare a elezioni.