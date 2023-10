Incarico di governo a Sanchez, tutti i dubbi della trattativa con la Catalogna

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tocca a Pedro Sanchez, il leader socialista ha ricevuto da Felipe VI l’incarico per formare un nuovo governo. Dopo il fallimento del conservatore Alberto Nunez Feijoo sarà Sanchez a cercare di mettere insieme una maggioranza credibile in un Parlamento fortemente frammentato. Ma ai socialisti di Sanchez per governare non bastano i voti di Sumar, l’alleanza che ha raccolto anche l’eredità di Podemos: sono necessari i seggi conquistati al Congresso e al Senato dai partiti nazionalisti regionali, delle Canarie, della Navarra, dei Paesi Baschi, e anche degli indipendentisti della Catalogna.

Trattativa con i catalani ma «nella Costituzione»

Con le forze indipendentiste catalane la trattativa è avviata da tempo: ma la Sinistra repubblicana e soprattutto Junts per Catalunya chiedono l’amnistia per gli esponenti catalani condannati dopo il tentativo di secessione del 2017 e vorrebbero anche il via libera per organizzare un nuovo referendum sull’indipendenza.

«Faremo tutto sempre all’interno della Costituzione, ci saranno trattative trasparenti», ha detto Sanchez, al termine del suo colloquio con il re, senza mai pronunciare la parola amnistia. «Il negoziato - ha aggiunto - non sarà facile, spero in tempi brevi, ma non ho una data ma faremo sul serio». Il leader socialista ha tempo fino al 27 novembre per trovare una maggioranza in Parlamento, se non ce la dovesse fare, la Spagna tornerà a votare il 14 gennaio.

«Non c’è alternativa a Pedro Sanchez, o meglio per la Spagna l’unica alternativa a un governo di sinistra sono le elezioni, ma chi vuole tornare di nuovo al voto in questo momento?». Un esponente socialista di lungo corso, considerato da molti un nemico dell’attuale leader dentro al partito, riassume così l’impasse nella quale è finita, di nuovo, la politica spagnola: «È una situazione strana, anomala per chi ci vede da fuori, ma - dice - è più o meno la stessa situazione che abbiamo già vissuto nel 2019: per due volte abbiamo dovuto votare e alla fine lo stesso Sanchez è riuscito a mettere in piedi una maggioranza, per pochi seggi, e a governare per quasi un’intera legislatura».

Non vuole che si faccia il suo nome: «Perché? Perché è tutto ancora in movimento, non si sa mai, sono cose che da giorni si dicono nei palazzi di Madrid», spiega, per poi dare anche le percentuali, come un bookmaker della politica: «Un governo Sanchez ha almeno il 60% di probabilità di nascere, il ricorso a nuove elezioni non ne ha più del 40%, ma tutto dipende dagli indipendentisti catalani, come sappiamo, e quindi tutto è imprevedibile».