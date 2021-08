Incendi, all’Italia il primato d’Europa: già bruciati 103mila ettari

5' di lettura

I roghi che al Sud da giorni consumano boschi e campagne, accerchiando i centri abitati, sono un drammatico esempio della vulnerabilità dei nostri territori, del nostro patrimonio naturalistico, del paesaggio e della biodiversità. Secondo i dati dell’European forest fire information system, l’Italia è prima in Europa per numero di incendi: in questa prima metà dell’anno sono bruciati 102.933 ettari di terreno. Un numero in costante aumento, se si considera che in Calabria, Sicilia e Sardegna ancora adesso la terra brucia. Sul sito dell’Effis sono visibili in tempo reale le aree bruciate, i fuochi attivi, le tendenze stagionali.

Fra le cause dei roghi, le azioni dell’uomo (per il 75% dei casi, secondo il Wwf), il cambiamento climatico e la mancanza di gestione attiva dei territori e delle foreste. Forse anche per effetto di quella riforma Madia che nel 2016 ha cancellato il Corpo forestale dello Stato, sotto la spinta della spending review. Ora in Parlamento se ne chiede il ripristino. Dunque, una volta domate le fiamme, quale sarà il futuro dei territori?

Il premier Draghi scrive al sindaco di Reggio Calabria

Desta molta preoccupazione la situazione in Calabria: il premier Mario Draghi ha chiamato al telefono il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. Ha espresso solidarietà e concreta vicinanza alla città metropolitana e in particolare alle comunità colpite dai roghi che in questi giorni stanno martoriando l'Aspromonte e che a oggi hanno già causato 4 vittime. «Il governo - ha affermato Draghi - segue con apprensione le vicende in tutte le aree del Paese interessate dall'emergenza incendi e metterà in cantiere un programma di ristori per le persone e le imprese colpite, insieme a un piano straordinario di rimboschimento e messa in sicurezza del territorio». Il capo della protezione civile nazionale Fabrizio Curcio è in arrivo nella città dello Stretto per verificare sul campo la situazione e guidare personalmente il seguito delle operazioni.

I costi del rimboschimento

«Il rimboschimento ha sempre un costo elevato. Si parte dai 5 mila euro per ettaro, per una spesa che comprende l'acquisto delle piante, la mano d'opera e la protezione da animali e siccità da assicurare alle nuove piante nei primi anni. Quando si piantano alberi, dopo bisogna prendersene cura». Giorgio Vacchiano, ricercatore in Gestione e pianificazione forestale presso il dipartimento di Scienze agrarie e ambientali dell'Università degli studi di Milano, avverte inoltre che «il recupero più urgente è quello delle aree a rischio idrogeologico dove la vegetazione ha un ruolo importante per prevenire frane e smottamenti. Sono queste le aree a cui viene data la priorità per i rimboschimenti».

Sardegna, in campo 320 squadre di Forestas

In Sardegna molti dei roghi ancora attivi hanno richiesto gli interventi dei mezzi aerei. Nella regione, l’attività di gestione, prevenzione e lotta agli incendi è svolta da Forestas, che opera in collaborazione con il Corpo forestale di vigilanza ambientale e in particolare con la Protezione civile per la definizione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi. L’ultimo è relativo al periodo 2020-2022. L’Agenzia forestale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente sta schierando ogni giorno nelle aree invase dalle fiamme 320 squadre per un totale di quasi mille addetti. «Qui il problema del fuoco ce lo portiamo dietro da sempre, ma i cambiamenti climatici stanno aggravando la situazione facendo aumentare enormemente le superfici invase dai roghi».