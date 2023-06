Incendi in Canada, inquinamento alle stelle a New York

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il Canada brucia e il fumo rende la qualità dell’aria a New York fra le peggiori al mondo. L’indice di qualità dell’aria ha superato quota 150, limite che indica un livello di inquinamento malsano per i gruppi più sensibili come gli anziani, i bambini e coloro che hanno problemi respiratori. New York è fra le città con l’aria più inquinata al mondo insieme a Dhaka, Jakarta e Nuova Delhi.

Ma questi incendi hanno coinvolto tutto il Nordest degli Stati Uniti da New York e il New England al South Carolina oltre, in Canada, il Quebec e l’Ontario, incluse dunque le città di Montreal, Toronto e Ottawa.

Loading...

Scuole senza attività all’aperto

Le scuole di New York hanno cancellato le attività all’aperto a causa della cattiva qualità dell’aria dovuta al fumo e alle ceneri degli incendi in Canada che stanno avvolgendo la città. Il sindaco della Grande Mela, Eric Adams, invita i residenti a limitare il tempo trascorso all’aperto per evitare il fumo nocivo. Si consiglia anche l’uso della mascherina. In queste ore il sole appare come un disco arancione e l’aria odora di legno bruciato. A New York dove in un giorno limpido i grattacieli si vedono a miglia di distanza sono ora invisibili.

Secondo le previsioni del National Weather Service, il problema non si risolverà presto: il Nordest è in una posizione dove il fumo continuerà a fluire e rifluire con lo stesso spessore e l’intensità.

Nebbia gialla su New York: è il fumo degli incendi in Canada Photogallery19 foto Visualizza

In Quebec il cuore degli incendi

Gran parte del fumo proviene dal Quebec, dove sono in atto 160 incendi. I funzionari canadesi affermano che il paese sta per affrontare la peggiore stagione di incendi mai registrata. Gli esperti hanno attribuito a una primavera più calda e secca del normale la causa degli incendi. Queste condizioni climatiche dovrebbero continuare per tutta l’estate.