Incendi, l’Italia attacca il monopolio privato sui Canadair: «Accelerare flotta europea»

«Non è concepibile che l’Unione europea non possa potenziare la propria flotta aerea antincendio solo perché i Canadair sono prodotti da una sola società in regime di monopolio». Parola di Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile, intervenuto il 10 gennaio in videocollegamento al seminario promosso a Lisbona dal Meccanismo europeo di Protezione civile sul tema della previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, a cui hanno preso parte i titolari delle competenze in materia di diversi governi (oltre all’Italia, Portogallo, Spagna, Grecia, Germania, Slovenia, Repubblica Ceca), alla presenza del Commissario Ue Janez Lenarčič.

Il monopolio

La materia è quanto mai calda, e non solo per l’aumento delle temperature, della siccità e delle ondate di calore, destinato peraltro a peggiorare, insieme agli incendi, nei prossimi anni, come evidenziato dal Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici appena approvato dall’esecutivo. Per spegnere le fiamme dall’alto - a volte l’unica strada possibile, ha ricordato Musumeci, per cui «senza una adeguata e consistente flotta aerea si rimane inerti e inermi spettatori di fronte alla inesorabile devastazione» - l’Italia può contare al momento su 19 Canadair, in dotazione ai Vigili del fuoco, tutti prodotti dalla holding Babcock, quotata alla Borsa di Londra, che lo scorso luglio ha annunciato l’accordo con i fondi gestiti da Ancala Partners (di stanza in Regno Unito e Lussemburgo) per la vendita di alcune delle sue attività di servizi di emergenza aerea, compresi quelli antincendio.

L’estate scorsa 1.102 richieste di soccorso aereo

L’estate scorsa la flotta nazionale ha fatto affidamento su un impiego massimo di 34 velivoli, di cui 24 del Corpo dei Vigili del fuoco (15 Canadair, 5 elicotteri Erickson S64F e altri 4 AB-412) e 10 della Difesa (otto elicotteri delle Forze Armate e due elicotteri dei Carabinieri). Dal 15 giugno al 30 settembre sono state 1.102 le richieste di soccorso aereo: 250 in meno rispetto al 2021, ma più diffuse su tutto il territorio nazionale, con interventi molteplici anche al Nord e nell’arco alpino, in zone tradizionalmente non coinvolte dal fenomeno degli incendi. In tutto sono stati effettati 30.994 lanci e 5.849 ore di volo, con oltre 176 milioni di litri di estinguente. Sicilia e Calabria hanno rappresentato circa il 50% del totale nazionale delle richieste, rispettivamente con 301 e 223 richieste. Nel 2022 non è mancata una tragedia: il 27 ottobre un Canadair è precipitato e si è schiantato sull’Etna, mentre era impegnato in un’operazione.

La flotta stagionale europea

Musumeci ha riconosciuto gli sforzi della Commissione europea e l’efficacia del meccanismo RescEu, con la flotta stagionale per gestire le emergenze simultanee composta nel 2022 (estate da record, con il maggior numero di incendi in Europa dal 2006) da 13 velivoli antincendio, grazie alla cooperazione di Croazia, Francia, Grecia, Italia, Spagna e Svezia. «L’estate scorsa - ha affermato il Commissario Lenarčič - ci ha impartito tre lezioni da cui dobbiamo imparare: dobbiamo intensificare la prevenzione, migliorare la nostra preparazione e potenziare le capacità di risposta in tutta Europa». Per la prossima estate l'Ue sta costruendo la riserva di aerei antincendio. «Come confermato dalla presidente von der Leyen a settembre, l'Ue raddoppierà la sua capacità antincendio prima della stagione degli incendi boschivi del 2023. Avremo altri dieci velivoli anfibi leggeri e tre elicotteri da aggiungere a questa flotta».

L’urgenza di una flotta permanente

L’Italia continuerà a fare la sua parte. Musumeci ha anticipato che per la prossima edizione di RescEu il nostro Paese offrirà due Canadair e noleggerà, «sulla base della condizione di mercato, due aerei leggeri anfibi». Ma «già nel 2019 - ha sottolineato il ministro - era stato concordato di sviluppare una flotta aerea permanente di 23 velivoli aggiuntivi, finanziati dal bilancio dell’Unione europea. In base all’attuale pianificazione finanziaria e considerando gli importanti vincoli di produzione esistenti, la flotta completa dovrebbe entrare progressivamente in funzione tra il 2026 e il 2030, dopodiché l’Ue sarà in grado di sostenere fino a otto richieste di assistenza simultanee».