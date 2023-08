Incendi in Sardegna, la conta dei danni tra aziende agricole e attività turistiche

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quaranta incendi in poche ore. E danni ancora da quantificare tra campi e boschi, aziende agricole e agrumeti ridotti in cenere. E poi attività balneari costrette a fare i conti con i disagi provocati dal fumo e dai roghi.



La notte di fuoco

È il primo bilancio dei roghi che domenica hanno colpito la Sardegna da nord al sud. Fiamme che, aiutate dal vento di maestrale, hanno colpito diversi centri dell'isola. Il primo passaggio, nella notte tra sabato e domenica nelle campagne di Muravera, nella corsa sud orientale dove il territorio è stato aggredito da un incendio di grosse dimensioni che ha raso al suolo la zona di Feraxi.

Aziende, foraggio e agrumeti in cenere

I roghi hanno distrutto quattro aziende agricole e tutte le scorte di foraggio che i proprietari avevano messo da parte per i mesi successivi. Inoltre, alimentate dal maestrale, le fiamme hanno devastato le campagne di Porto Corallo a Villaputzu e San Priamo, la caratteristica borgata di San Vito. Distrutti anche rinomati agrumeti e una fattoria modello, meta ogni anno di numerose scolaresche. La conta dei danni, in questo caso, deve essere ancora stimata. Le valutazioni partiranno non appena sarà effettuato e terminato il censimento delle superfici e degli alberi distrutti dalle fiamme.

Turisti in fuga

Nel nord est dell'isola, a Posada e poi Siniscola, le fiamme hanno divorato decine di ettari di vegetazione e aree coltivate. Non solo, nel pomeriggio di domenica sono stati evacuati alcuni edifici e circa seicento persone. Sette i mezzi operativi, compresi quelli arrivati dalla penisola, per portare avanti le operazioni di spegnimento con le squadre a a terra. Nel sud Sardegna a San Giovanni Suergiu un ristorante è stato evacuato per precauzione. La struttura era troppo vicina all’area interessata da un grosso incendio che ha distrutto sia foraggio, sia vegetazione e altre colture. Paura anche a Costa Rei, nel sud est dell'isola. E poi a Molentargius, area umida protetta tra Cagliari e Quartu a pochi passi dalla spiaggia del Poetto: il canneto è stato letteralmente divorato dalle fiamme. A Sadali, invece, una persona è stata colta da malore mentre si adoperava per spegnere un incendio.

Ora la conta dei danni

Per la conta dei danni sarà necessario ancora aspettare dato che, una volta terminate le operazioni di bonifica, inizierà il censimento delle aree devastate e quindi si potrà procedere con la quantificazione di ciò che le fiamme hanno distrutto. Sia per quanto riguarda le aziende agricole, sia per quanto riguarda le aree boscate.