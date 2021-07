Incendi in Sardegna, parte l’inchiesta sulle cause

4' di lettura

Senza tregua. La lotta alle fiamme non conosce soste. E mentre si cercano di spegnere gli ultimi focolai, e da altre parti della Sardegna scatta la mobilitazione per aiutare chi ha perso tutto, parte un'inchiesta giudiziaria.

L’inchiesta

Proprio sul gigantesco incendio che ha devastato il Montiferru la Procura di Oristano guidata dal procuratore Ezio Basso ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di incendio colposo aggravato. Il magistrato, a bordo di un elicottero ha anche effettuato un sopralluogo nelle aree investite dal rogo e dove sono ancora presenti “pennacchi di fumo”. E dove ancora si lavora per bonificare gli incendi per evitare che possa riaccendersi qualche focolaio. Determinante sarà l’esito delle indagini condotte dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale che in tutte le aree attraversate dalle fiamme sta effettuando rilievi e cercando elementi utili per la ricostruzione della dinamica. Per il momento non ci sono indagati. La procura lavora anche su altri 3 roghi che sono divampati nelle altre zone vicine e per i quali si ipotizza il dolo.

Punto di partenza l’incendio divampato lungo la strada di Bonarcado il 23 luglio. Fiamme partite da un’auto in panne e che prima di essere spente hanno divorato 20 ettari di vegetazione. Poi il giorno successivo un nuovo divampare e le fiamme che hanno percorso 50 chilometri. Poi le evacuazioni e la distruzione. Su questi aspetti dovranno far luce gli inquirenti che stanno ricostruendo tutti gli scenari e i vari momenti.

Sei giorni di lotta

Intanto, dopo sei giorni nel Montiferru si lavora ancora per spegnere gli ultimi focolai e bonificare le aree a rischio. Dall’alba sono tornati in azione i Canadair e gli elicotteri regionali. Dopo una breve tregua notturna in alcune zone, il fuoco ha ripreso vita con piccoli focolai. In campo le squadre a terra di Corpo forestale, Vigili del fuoco, Protezione civile e volontari stanno lavorando nell’area di Cuglieri e Santu Lussurgiu. In loro aiuto al momento ci sono due Canadair e due elicotteri. Mezzi aerei e squadre a terra in azione anche a Scano Montiferro e San Basilio.

L'attenzione delle istituzioni è rivolta tutta all'emergenza e quindi alla necessità di domare le fiamme e bonificare i territori. Per questo motivo, come ha rimarcato nel corso del Consiglio regionale l'assessore della Difesa dell'Ambiente Gianni Lampis, «abbiamo strappato un impegno: la flotta dei Canadair rinforzata deve essere a nostra disposizione per tutte le fasi di bonifica, perché se un perimetro così vasto dovesse essere bonificato solo con le squadre di terra, ci vorrebbe un mese o anche di più». Quindi, stessa flotta aerea per le bonifiche perché «le condizioni metereologiche della settimana e in previsione dei prossimi 15 giorni non sono delle più rosee.