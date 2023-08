Incendi, tempeste, alluvioni: un'estate di disastri climatici

1' di lettura

Dagli incendi che hanno colpito diverse regioni italiane (Sicilia e Sardegna in primis), la Spagna e il Portogallo, e molte altre zone del pianeta, comprese le isole Hawaii, dove un rogo ha causato 36 morti; alle alluvioni in Slovenia e Norvegia, alla tempesta che si è abbattuta sulla Corea; senza dimenticare le temperature roventi che hanno fatto dello scorso luglio il mese più caldo della storia secondo Copernicus: questa estate sarà certamente ricordata come un'estate di disastri climatici. Vi raccontiamo i principali in questa gallery.

Hawaii tra incendi e uragano Dora: 36 morti. Biden: «In campo le risorse necessarie»