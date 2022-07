Incendi in tutta Italia, 560 ettari bruciati in Versilia. Carso fermo per le fiamme

Ascolta la versione audio dell'articolo

È di 560 ettari la stima della superficie bruciata in Versilia a causa del rogo scoppiato lunedì a Massarosa. Venti nuovi incendi si sono sviluppati nelle ultime 24 ore in Toscana, una dozzina in Campania. Oltre alle fiamme che stanno devastando da due giorni il Carso, dove il sito Fincantieri di Monfalcone resterà chiuso per il secondo giorno consecutivo con gli addetti in cassa integrazione, tra Trieste e Gorizia, altri due roghi sono divampati stamani in Friuli Venezia Giulia. Non si allenta intanto la morsa del caldo. Le città da bollino rosso per il rischio elevato di ondate di calore domani saranno 14 e venerdì 16.

Case bruciate, evacuazioni e treni ancora fermi. Gli incendi dell’estate dal caldo record continuano a spaventare l’Italia, con i roghi che stanno mettendo in ginocchio in particolare la Versilia e il Carso, dove il vento sta spingendo le fiamme fino alla Slovenia. Sempre a Monfalcone la sindaca Anna Maria Cisint ha chiesto ai cittadini di non uscire di casa. Decisione poi presa anche da altri comuni della zona. Trieste resta isolata e raggiungibile praticamente solo via mare. In Toscana, invece, sono più di cento i vigili del fuoco che stanno tentando di domare le fiamme, in particolare nell’area di Massarosa, dove sono state disposte evacuazioni per centinaia di famiglie. La situazione più complicata la sta vivendo la popolazione del Venezia Giulia, dove le fiamme continuano a colpire l’intera area e a propagarsi sui Paesi del confine, in primis la Slovenia. I vigili del fuoco sono al lavoro senza sosta ormai da giorni mentre dalle istituzioni viene lanciato un appello alla prudenza.

Aria irrespirabile nelle principali città, da Grado a Gorizia, mentre nei cieli continuano a volare ininterrottamente i canadair. Molte case lambite dal fuoco sono state evacuate su decisione del prefetto di Gorizia, Raffaele Ricciardi. Le fiamme, che hanno interessato centinaia di ettari di bosco, hanno causato anche l’esplosione, senza conseguenze, di alcuni residuati bellici presenti nella zona carsica. Disagi in particolare si riscontrano per gli spostamenti, con l’autostrada e la ferrovia ferme. Centinaia di persone rimaste bloccate a Trieste sono state costrette a lasciare la città via mare. Ma la situazione non sembra affatto in miglioramento. Il sindaco del capoluogo, Roberto Dipiazza, ha annunciato che l’interruzione dell’erogazione elettrica in alcune zone di Trieste» cui si sta ovviando con forniture straordinarie provenienti dalla Slovenia. Per questo la Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di estendere lo stato di massima allerta a tutto il territorio regionale che di ora in ora viene sempre più interessato dalle fiamme.