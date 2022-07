Incendi in Versilia e nel Carso: danni alle abitazioni, residenti sfollati

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Aree boschive italiane come ogni estate nella morsa degli incendi: stavolta, a farne le spese, sono la Versilia e il Carso. Il rogo scoppiato martedì sulle colline di Massarosa (Lucca) ha coinvolto sette abitazioni e alcuni annessi agricoli. Nessuna vittima, fortunatamente, ma si contano circa 200 persone evacuate dalle abitazioni in zone ritenute non sicure. È quanto comunicano i vigili del fuoco della Toscana che stanno implementando le squadre antincendio e di soccorso con personale da Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte.

I soccorsi in Toscana

Attualmente, si spiega ancora, alcuni fronti dell’incendio sono sotto controllo ma si sta sviluppando sempre più quello in direzione nord - nord est direzione Gualdo e fronte in direzione Fibbialla. Durante la notte il nucleo Sapr della Toscana attraverso la termocamera montata su un drone ha effettuato il monitoraggio del fronte dell’incendio. Sul posto presente anche personale Aib della Regione Toscana.

L’incendio del Carso

Situazione drammatica anche in Friuli Venezia Giulia, dove i Vigili del fuoco hanno lavorato, per tutta la notte, assieme ai colleghi sloveni, alla Guardia forestale e alla Protezione civile per arginare il rogo sul Carso divampato martedì mattina. L’assenza di vento ha favorito l’azione di difesa delle case di Sablici, la frazione di Doberdò del lago (Gorizia) da cui sono state evacuate una ventina di abitazioni. Il ristagno dell’aria ha invece provocato un picco notturno elevatissimo di Pm10 nella città di Monfalcone nella quale in molti quartieri l’aria era letteralmente irrespirabile: secondo le rilevazioni dell’Arpa friulana nella notte si sono registrati picchi di 1.600 microgrammi per metro cubo, un livello altissimo se si considera che il limite giornaliero è di soli 50 microgrammi.

Fatale la frenata del treno

Sono ancora chiuse al traffico l’autostrada A4, nel tratto tra Redipuglia e Sistiana, la strada del Vallone e la ferrovia Venezia-Trieste nel tratto tra Monfalcone e Duino Aurisina. Dall’alba si sono già alzati in volo nuovamente i Canadair, gli elicotteri dei Vigili del fuoco e della Protezione civile Fvg. In merito alle cause del rogo, sembra escludersi al momento l’azione di piromani o comunque l’ipotesi del dolo: il primo focolaio pare sia stato innescato dalle scintille provocata dalla frenata di un treno. Il forte vento che spirava in quel momento sul Carso e la vegetazione secca hanno alimentato rapidamente le prime fiamme.

Chiusa la Fincantieri di Monfalcone

Resterà inattivo in giornata il grande impianto Fincantieri di Monfalcone (Gorizia) a causa della densità di fumo nell’aria provocato dall’incendio del Carso. Sono dunque circa tremila i dipendenti diretti di Fincantieri e delle ditte dell’indotto che oggi resteranno a casa. Per loro scatta la Cassa integrazione ordinaria. Il Gruppo ha precisato che la misura è stata adottata a tutela della salute dei lavoratori. Sebbene il fumo vada diradandosi con il passare delle ore, la qualità dell’aria è tale da sconsigliare l’attività lavorativa.