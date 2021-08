Incendio in Costa Azzurra, per 7mila sfollati seconda notte fuori casa

3' di lettura

Estate di fuoco in tutta Europa, devastata in molte località da incendi di grande proporzioni spesso innescati da promani. Nelle ultime ore un calo di vento ha dato respiro alla Costa Azzurra, annerita dal più grande incendio dell’estate 2021 in Francia: le fiamme non sono ancora del tutto sotto controllo, nonostante gli sforzi di un migliaio di vigili del fuoco che hanno lavorato per tutta la notte con 225 automezzi per spegnere i focolai, mentre circa 7.000 persone hanno passato una seconda notte fuori casa, accolte in una struttura ricettiva della zona. Secondo le autorità locali l’incendio che da lunedì devasta l’entroterra di Saint-Tropez, in Costa Azzurra, interessando un’area di 6.375 ettari, ha causato, finora, una vittima, la prima registrata in Francia quest’anno.



“Non c’è più vento, quindi potremo lavorare sul perimetro dell'incendio - ha detto ieri sera all’Afp il portavoce dei Vigili del fuoco del Var. “La situazione non è più allarmante come prima, ma rimane preoccupante”. L’incendio, divampato lunedì 16 agosto vicino a un’area di sosta autostradale, ha bruciato finora oltre 4.000 ettari di bosco. I 7.000 sfollati sono residenti ma anche turisti francesi e stranieri evacuati dalle proprie abitazioni o dai campeggi. “Non è ancora possibile il loro rientro”, ha affermato la Prefettura dipartimentale in una nota. Per accoglierli sono stati attivati 15 centri di accoglienza negli otto Comuni della costa del Var. Restano chiuse al traffico due strade dipartimentali.



Ancora vittime in Calabria, morto 78enne

In Italia, interessata da giorni da diversi incendi da nord a sud della Penisola, si segnala ancora una vittima delle fiamme in Calabria. Un settantottenne è stato trovato semicarbonizzato nella notte ad Acquaro, in provincia di Vibo Valentia. Il pensionato - scrive il Quotidiano del Sud - sarebbe stato investito dalle fiamme di un incendio boschivo che ha interessato anche il suo fondo agricolo. L’uomo, A.S., secondo quanto si è appreso, si sarebbe allontanato da casa dopo avere notato il fumo provenire dall’area del suo appezzamento finendo, nel tentativo di spegnere il rogo, per essere investito dalle fiamme.

Fiamme sulle montagne della Garfagnana

Un altro incendio boschivo interessa dalla tarda serata di ieri le montagne in località Astracaccio, frazione del comune di Bagni di Lucca, in Toscana. Durante la notte squadre di operai e forestali e il direttore operazioni dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio hanno seguito l’evoluzione dell’incendio per individuare e presidiare insediamenti civili che potevano essere minacciati dalle fiamme. Il controllo ha dato esito negativo. Alle prime luci dell’alba, due elicotteri del sistema regionale antincendio si sono alzati in volo per iniziare le operazioni di spegnimento. A terra le squadre di operai e forestali stanno contenendo le fiamme con molta difficoltà a causa delle pendenze, in alcuni punti proibitive.

2021 “annus horribilis” per gli incendi in Italia

Dall'inizio dell'anno a oggi in Italia sono stati avvolti dalle fiamme oltre 140mila ettari di boschi, un'area grande quanto le città di Venezia, Genova, Torino, l'Aquila e Napoli messe insieme, e che porta il 2021 a strappare al 2017 il titolo di “annus horribilis” per gli incendi. Stando ai dati dell'European Forest Fire Information System (Effis) della Commissione europea, che fotografa gli incendi a partire dal 2008, nell'intero 2017 erano andati in fumo 141mila ettari, una superficie che il 2021 ha già raggiunto. Nel 2018 erano bruciati 14mila ettari, 37mila nel 2019 e 53mila nel 2020.