Incendio «fuori controllo» a Tenerife, 7.600 tra evacuati e confinati

«Aree turistiche e città lontane dal fuoco»

Tenerife è una delle mete turistiche della Spagna. L’ufficio del turismo locale ha sottolineato in una dichiarazione giovedì pomeriggio che le principali aree turistiche e le città dell’isola sono lontane dall’incendio. L’attività continua come al solito nelle strutture ricettive, nelle spiagge e in altri siti turistici situati nelle zone vicino alla costa e sull'interno, ha affermato l’ufficio.

Ma l’accesso al Parco Nazionale del Teide, l’attrazione turistica più importante di Tenerife dopo le spiagge, è stato chiuso al pubblico da giovedì alle 18:00 ora locale, ha dichiarato il governo regionale delle Canarie. Tutte le strutture turistiche intorno all’area del vulcano Teide, compresi gli alloggi, saranno evacuate, insieme al personale dell’Istituto di astrofisica delle Isole Canarie.

Nelle prossime ore sono previste ulteriori evacuazioni in diverse aree. L’incendio è particolarmente virulento sul lato nord.

Le temperature nelle Isole Canarie hanno raggiunto un picco di oltre 40 gradi Celsius negli ultimi giorni e, secondo le previsioni, torneranno a salire sabato.

