Incendio di San Giuliano Milanese partito da un’esplosione: 6 feriti, uno grave

Una esplosione, per cause ancora da accertare, seguita da un vuoto d’aria e dalle fiamme, che hanno sprigionato la colonna di fumo ancora visibile. È questa, secondo la polizia locale, la prima ricostruzione di quanto accaduto nella mattinata di mercoledì 7 settembre a San Giuliano Milanese. L’esplosione è stata registrata poco dopo le 10, per la precisione alle 10.05. Un incendio con una colonna di fumo visibile da dieci chilometri di distanza è divampato nella mattinata . Le fiamme hanno investito la Nitrolchimica che si occupa del recupero di solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi in via Monferrato. I vigili del fuoco di Milano sono attivi con quattordici squadre nel tentativo di contenere le fiamme che rischiano di interessare altre ditte vicine anche a rischio ambientale.

Secondo le prime informazioni sei persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, nell’incendio. Si tratterebbe di dipendenti dell’azienda. Quattro hanno riportato intossicazioni di lieve entità, due sono le persone ustionate, delle quali una in modo grave. Letteralmente devastato l’impianto della Nitrolchimica, azienda attiva dal 1975 e leader nel suo settore. Resta alta la colonna di fumo, visibile a decine di chilometri di distanza. Arpa Lombardia, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, ha attivato il gruppo specialistico contaminazione atmosferica, quello del rischio chimico e il servizio previsioni meteo. Nessuna criticità ambientale, in ogni caso. La procura di Lodi, intanto, ha aperto un’inchiesta.

Il comune invita i cittadini a tenere chiuse le finestre. Le forze dell’ordine hanno isolato la zona. Anche le aziende non interessate dalle fiamme sono state evacuate a scopo precauzionale. Al maxi incendio «stanno lavorando anche la nostra protezione civile e l’assessore alla Sicurezza, Marco Granelli. La nostra protezione civile è già sul posto e io ho il telefono acceso in attesa di notizie», ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.