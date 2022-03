Incendio a Milano, ferito gravemente Tomaso Bracco

L’incendio è scoppiato prima delle 10 al secondo piano del palazzo, che si trova in via della Spiga 36, proprio all’incrocio con via Santo Spirito. Le fiamme si sarebbero diffuse velocemente a tutto il piano (l’unità immobiliare si sviluppa su due livelli, con la parte sopra mansardata e una terrazza).

La testimonianza

«Ero su in mansarda a fare le pulizie quando ho sentito come sbattere violentemente una porta e sono scesa. Ho visto subito tanto fumo provenire dalla zona delle due camere da letto e siamo usciti», ha detto ai giornalisti presenti in via della Spiga, a Milano, la domestica in servizio stamani nella casa della famiglia Bracco.

La donna, una peruviana di 29 anni, è riuscita a scappare insieme al cuoco, un 54enne, e al cane del padrone di casa. Tomaso Bracco era evidentemente svenuto in una delle due camere da letto del primo piano, e non ha potuto andarsene. Il molto fumo e il calore insopportabile hanno fatto il resto, impedendo ai presenti qualunque soccorso.

Solo i vigili del fuoco, con le tute ignifughe e i respiratori, sono riusciti a raggiungere il corpo del 51enne, che secondo quanto si è appreso dai primi accertamenti, era affetto da problemi di salute che potrebbero aver peggiorato la situazione.

Indagini sulle cause

La dinamica dell’incendio non è ancora stata chiarita, ed è in carico al nucleo investigativo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, che si coordinano con i Carabinieri della Compagnia Duomo. Al momento non ci sono certezze, anche se si tende a escludere un’esplosione (anche perché i presenti non hanno udito nulla del genere) o una fuga di gas. Più probabile, invece, l’evento accidentale, magari dovuto a una sigaretta, o a un’imperizia o imprudenza dovute, appunto, ai problemi di salute del ferito. L’uomo ora si trova ricoverato in condizioni gravissime, e la prognosi è riservata.